Socialdemokraternas Linda Nygren, Carl Kangas, Cecilia Strömmar och Mikael Lindström under utbildningsdebatten.

Hur ska skolpengen räcka till att betala löneökningar? Det undrade oppositionen under budgetdebatten i förra veckan. Men något konkret svar fick de inte från Alliansen – annat än att mer pengar inte leder till bättre resultat.

Strax efter nio på onsdagsförmiddagen 4 oktober inleddes 2018 års budgetdebatt. Inledningsvis kom debatten att handla om Alliansens skolpengsuppräkning med en procent. Något som flera rektorer kritiserat i förra veckans NVP. Ett 50-tal politiker tog chansen att debattera.

– Allt är inte pengar, men det finns faktiskt saker som kostar pengar. Alliansen avsätter en procent, men tänker inte på personalens löne­ökningar på minst 2,4 procent. Man behöver ju inte vara mattegeni för att förstå att den ekvationen inte går ihop, sa Cecilia Strömmar, S.



– Ni lägger mindre resurser på varje elev än de flesta andra kommuner, bara tre kommuner i länet lägger mindre pengar på skolan än Värmdö. Och för de som arbetar i skolan märks det varje­ dag, sa oppositionsrådet Mikael Lindström, S.



”Ni förespråkar förlust”

Marie Bladholm, M, ordförande i utbildningsnämnden, menade att Alliansen föreslagit en ansvarsfull försiktig budget med oförändrad skattesats.

– Pengar är viktigt, och vi sparar inte in på skolorna, tvärtom. Vi lägger över 50 procent av budgeten på skolan. Men mer pengar till skolorna leder per automatik inte till bättre resultat, det kan man bland annat se i SKL:s öppna jämförelser. Det finns kommuner med höga kostnader och låga resultat och vice versa. Det är först när vi får en systematik i kvalitetsarbetet och arbetar mot samma mål som vi når resultat, sa hon.





Marielle Forstadius, S.



Kenneth Ehrnstedt, S, menade att Alliansen tvingar friskolor till förlust.

– Marie Bladholms svar är att det saknas systematik i kvalitetsarbetet. Det vill säga de vet inte hur de använder sina pengar. Ni förespråkar ju inte ens nollresultat, ni förespråkar förlust. Varför gillar ni inte friskolor? sa Kenneth Ehrnstedt, S.



– Vi gillar konkurrensutsättning och vi gillar friskolor. Ni frågar hur skolorna ska klara att gå med förlust. Vi har inte koll på friskolornas ekonomi, men det är verkligen utmanande för alla skolor med den demografiska utveckling vi har, sa Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens ordförande.

– Okej, ni gillar friskolor, då får vi anta att ni har koll på kommunernas skolors ekonomi. Hur ska då kommunernas skolor klara en procents höjning?, undrade Kenneth Ehrnstedt.



Klubbades efter 14 timmar

Marie Bladholm menade att det inte rakt av går att jämföra skolkostnader med andra kommuners kostnader.

– Alla räknar in olika parametrar. Jag vill avvakta det betänkande som ska komma kring vad som ska ingå i skolpengen, sa hon.





Marie Bladholm, M, och Deshira Flankör, M.



Det var inte bara skolpengen som debatterades utan även vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens stora underskott och hur det drabbat många Värmdöbor, var uppe på bordet.



Efter närmare 14 timmar klubbades Alliansens budget, med oförändrad skattesats, och en procents uppräkning av skolpengen. Oppositionens förslag avslogs.