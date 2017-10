Som NVP berättat har Frentab ansökt om att få fortsätta men också utöka sin bergtäkt i Kovik. Bolaget räknar med att fyrdubbla berguttaget, öka antalet sprängningar från två gånger per år till 25 gånger per år, att anlägga en betongfabrik och femdubbla årsproduktionen av bland annat farligt avfall. Ansökan avser 20 års ytterligare tid för bergtäkten, och obegränsad tid för den övriga avfallsproduktionen.

Transporterna till och från täkten går främst söderut på den smala och krokiga Lagnövägen via Gamla Skärgårdsvägen och vidare ut på Värmdöleden. Frentab har räknat på framtida tung trafik och kommit fram till att trafiken kommer att öka mellan 5 och 30 gånger dagens trafik.

Enligt trafikdata som finns att tillgå passerar idag 398 tunga fordon söderut, och 126 tunga fordon norrut, räknat per årsmedeldygn.

26 trafikolyckor med personskada har rapporterats till polisen under åren 2003-2016 på Lagnövägen, Gamla Skärgårdsvägen ut mot Värmdöleden/trafikplats Värmdöleden. Av dem en dödsolycka, och tre med allvarligt skadade. Dödsolyckan skedde på Lagnövägen, en mötesolycka mellan personbil och tung lastbil.



Ökad olycksrisk

Trafikverket, som är väghållare, bedömer att det är fråga om en avsevärd utökning av verksamheten. Trafikverket säger, trots att behovet av krossmaterial är stort i regionen, nej till planerna och hänvisar till olycksstatistik, där man kan se att Lagnövägen och anslutande vägavsnitt redan idag innebär ökade olycksrisker.

– Vi anser att Lagnövägen som är belastad av tung trafik idag håller en låg standard. Och vi anser, utifrån trafiksäkerhetssynpunkt, inte att det är lämpligt att belasta vägen särskilt mycket ytterligare, säger Martin Bylander, samhällsplanerare för Trafikverket region Stockholm.

Det finns idag inga pengar för upprustning eller ombyggnad av Lagnövägen. Vid en ombyggnad måste man också titta på Lagnövägens stabilitet med en ökad

trafikmängd.

– Vi har inga ekonomiska medel avsatta och inga utrednings underlag för en ombyggnad, säger Martin Bylander.

Trafikverket föreslår att området detaljplaneläggs. Frentab kommer att lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Frentabs nuvarande tillstånd, fram till 2020, avser 1,5 miljoner ton schaktmassor och 1,2 miljoner ton uttag av berg. Företaget har ansökt om en årlig utökning från 250 000 ton årligt uttag, till 1 300 000 ton.