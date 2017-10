Som NVP berättat har Stockholms läns landsting och Värmdö kommun tecknat en avsiktsförklaring om att gemensamt utreda en permanent placering på Värmdö. Målet är att helikoptern ska vara tillbaka i Värmdö innan 1 september 2020. Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör, M, sa då att placeringen i Norrtälje är tillfällig.



Ingen färdig projektering

Nu kan NVP berätta att JM lämnat ett förslag till kommunen på fyra tänkbara placeringar för en helikopterbas. Tre olika platser i Ekobacken och en vid Hålluddsavfarten i riktning ut mot Värmdö pekas ut. I mejlet till kommunen framgår att det är fråga om skisser och inte någon färdig projektering där inflygningsstudier är gjorda.

– Vi har pratat om möjliga placeringar på vår mark, men vi har inte kontrollerat om det går att bygga en bas där, säger Stefan Möllerberg, affärsutvecklare på JM Stockholm syd.



JM Entreprenad ansökte för något år sedan om planändring för JM:s mark på Ekobacken,

– De frågade mig om vi kunde få in en helikopterplats där. Och om man nu ska ändra i planen då kan man ju titta på om detta, om det går. Placeringarna ligger under högspänningsledningen, men den går väl att flytta på, säger Stefan Möllerberg.



Men ska JM bygga en helikopterbas, har ni den kunskapen?

– Vi har en massa mark och arbetar med projektutveckling. All vår mark vill vi utveckla. Vi bygger infrastruktur, ledningar, gångvägar. Vi utvecklar samhällen, och här kan det vara lämpligt. Det som är bra för kommunen är bra för oss. Helst vill vi förstås bygga bostäder, men det här är för nära motorvägen. Det viktiga med helikopterplaceringen är ju att inflygningsvägarna är rätt.



Som NVP berättat har politikerna i Värmdö i över 20 års tid utrett var helikoptern ska placeras, ett alternativ som tidigare utretts men förkastats är Ingarökrysset.

– Vi tycker att den placeringen som man till slut ratade var den bästa, säger Stefan Möllerberg.



”Tittar på förslagen”

Deshira Flankör kan inte svara på möjligheten att något av alternativen blir av, men säger att man är glad för alla förslag som kommer in.

– Vi har tidigt uppmuntrat till att komma in med idéer och vi uppskattar när så sker, inte minst från markägare. Just nu tittar vi på dessa förslag tillsammans med planavdelningen. Kommundirektören har också startat en dialog med landstinget och operatören för att involvera dem i arbetet med att hitta den bästa placeringen och för att förebygga eventuella hinder, säger hon.