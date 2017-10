För ett år sen vann detaljplanen för Strandvik laga kraft. Syftet var att säkra allmänhetens tillgång till parken och promenadstigen vid vattnet, och att bevara och skydda bland annat Villa Strandvik från 1911 i utbyte fick markägaren byggrätter motsvarande cirka 60 nya bostäder, varav en del i villa Strandvik.



Just nu pågår JM:s försäljning av den första etappen av projektet Strandviks flyglar, med 28 seniorlägenheter i bostadsrättsform, som marknadsförs som Gustavsbergs bästa läge. För 2-4 rum och kök får köparen betala 3,3 till 7,4 miljoner kronor.*



Samtidigt har JM via ett inlägg i sociala medier informerat om att man ska stycka av och sälja Villa Strandvik.

– Det är inte klart om vi ska sälja eller inte, eller vem som ska utföra renoveringen. Vi utreder om vi ska ta in en entreprenör, eller om vi ska sälja. Det ska vara den som är mest lämpad. Vi har åtagit oss att återställa Strandvik och det står fortfarande högt upp på agendan för oss, säger Erik Ragnerstam, regionchef för JM Stockholm Syd.



Camilla Schultz, chef på Värmdös mark- och exploateringsavdelning, gör bedömningen att detaljplanen inte omöjliggör en avstyckning, däremot får inte JM, enligt gällande avtal, överlåta Villa Strandvik utan skriftligt godkännande av Värmdös kommunstyrelse. Kraven på bevarande av kulturmiljön och kulturhistoriska värden gäller dock oavsett vem som äger fastigheten.



Villa Strandvik anses ha kulturhistoriskt omistligt värde, och är k- och q-märkt.