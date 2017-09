Cinderellabåtar till salu

Nästa år kommer man kunna åka med Waxholmsbolagets båtar med SL-kort under lågsäsong. Den borgerliga alliansen i landstingets beslut har mötts av både ris och ros.

– För oss är det här positivt eftersom vi har kontrakt med Waxholmsbolaget. Med det systemet så kanske fler börjar åka med oss, säger Rickard Levin, vd på Madam Rederi som trafikerar bland annat Sollenkroka, Möja, Stavsnäs och Nämdö.

80 jobb kan försvinna

Strömma turism och sjöfart, vars Cinderellabåtar kör mellan Stockholms innerstad och Stockholms skärgård, är däremot kritiska.

– Vi vet att det är många som har SL-kort bland våra resenärer. Vi blir naturligtvis oroliga att de kommer välja Waxholmsbolaget istället för oss eftersom det inte kommer kosta dem något, säger Peter Henricson, presskontakt på Strömma.

Eftersom Strömma räknar med att deras intäkter kommer bli för små när passagerare kan välja att åka med Waxholmsbolaget på sina SL-kort istället har de lagt ut Cinderellabåtarna till försäljning. Tio fast anställda personer kommer att sägas upp.

– Men det kommer beröra ännu fler. Under högsäsong är det uppåt 80 personer som berörs av det här. Dessutom kommer resmöjligheterna med Cinderellabåtarna ut i skärgården att försvinna.

"Vi ska träffas och diskutera"

Men Gustav Hemming, C, skärgårdslandstingsråd, tror inte att direkttrafiken mellan Stockholm och skärgården är hotad på lång sikt.

– Det vet vi inte. Vi ska träffa Strömma snart igen och diskutera. Förslaget i huvuddrag kommer vi inte rucka på, men vi är öppna att diskutera detaljer i förslaget. Om det är så att det här innebär att Strömma drar sig tillbaka ser jag en väldigt bra öppning för ett annat rederi, säger Gustav Hemming, och fortsätter:

– Det är inte mitt och landstingets ansvar att garantera privata rederiers trafik. Vi har redan gjort en stor anpassning genom att undanta hela sommartrafiken. Jag har svårt att tro att det är särskilt många resenärer som väljer att åka buss till Stavsnäs för att ta sig till Sandhamn bara för att spara in de här pengarna under lågsäsongen. När det gäller Möjabåtarna är restiden betydligt längre för landstingets båtar efter som vi har ett samhällsansvar att trafikera en massa bryggor på vägen. Strömma kan ju åka raka vägen mot målet.

Kan bli Ibiza-båtar

Cinderellabåtarnas prislapp är satt till 1 750 000 euro – drygt 16, 8 miljoner kronor – styck. Arne Timmerling på Djurgårdsvarvet som säljer båtarna tror inte att de kommer bli kvar i Skandinavien efter en försäljning.

– Det finns systerbåtar i till exempel Tyskland, Kroatien och Italien. Jag skulle tro att det blir ett rederi som har liknande båtar redan som kommer köpa dem. Ett av bolagen som kör mellan Ibiza och Formentera har hört av sig exempelvis.