De vill skrota monopol

I hönsgården står P1 på – ett försök att hålla borta duvhöken. Regnet kommer och går. Än har säsongens sista äpplen inte skördats.

– De där börjar bli mogna, Siv. Det är dags att plocka dem snart, säger Pelle Brolin och pekar på ett träd med Aromaäpplen.



Pelle och Siv Brolin köpte marken på Ingarö för drygt 20 år sedan och har bott där på heltid sedan millennieskiftet. Alla 200 fruktträd på tomten har de planterat själva. En idealskörd kan innebära två ton äpplen, av detta blir det 1000 liter must, varav några hundra får jäsa till cider.

Som så många andra småproducenter vill Pelle och Siv Brolin kunna sälja sina produkter direkt till kunden, utan att behöva hänvisa dem till Systembolaget. Bredalen har tidigare sålt sina produkter via Systembolaget, men enligt Pelle Brolin var det en ren förlustaffär.



För dyrt

– Det var för dyrt för oss. Dels måste vi beställa en EAN-kod, vilket kostar pengar, och dels fick kunden inte köpa en enstaka flaska, utan var tvungen att köpa produkterna i en större mängd. Efter att alkoholskatten och momsen lades på blev slutpriset så högt att ingen vanlig människa har lust att köpa dem, säger Pelle Brolin.



Istället kommer de försöka sälja sina produkter till utvalda restauranger. Förhoppningen är dock att en dag kunna sälja direkt till kunden.



Frågan om gårdsförsäljning för enskilda alkoholproducenter aktualiseras återkommande i den svenska debatten. Förespråkare framhåller det gärna som en framtidsfråga för livsmedelsföretagare i glesbygd.



Ett argument som de tidigare partiledarna Göran Persson, Bengt Westerberg och Göran Hägglund i en artikel på DN Debatt menar är fel väg att gå, bland annat med hänvisning till folkhälsan. Just folkhälsan (möjligen tillsammans med bredden på utbudet) är det argument som brukar åberopas mest när det gäller ett bevarande av den svenska alkoholpolitiken.

– Då är must en större fara för folkhälsan än vad cider är. Det är en mycket sötare dryck som man dricker större volymer av, säger Pelle Brolin och tillägger:

– Jag är inte motståndare till Systembolaget utan till monopolet. Slopa monopolet och sätt upp ett rejält regelverk runt försäljningen. Pengarna får staten in via alkoholskatten och momsen, säger Pelle Brolin.



M-politikern: Regelverket går visst att ändra



En som tydligt har profilerat för en uppluckring av monopolet och som ställer sig positiv till gårdsförsäljning är EU-parlamentarikern Christofer Fjellner, M.

– Det är den som inte vill tillåta det som bör bevisa varför det inte skulle vara tillåtet.



Enligt landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, S, kräver EU-regelverket att utländska tillverkare ges tillträde till den svenska marknaden på lika villkor som svenska producenter.

– En svensk vingård kan alltså inte enbart begränsas till det egna vinet, utan vingården måste få tillåtelse att sälja viner från alla länder, säger Sven-Erik Bucht i en kommentar till NVP.



Det är inte sant, menar Christofer Fjellner, Europaparlamentariker för Moderaterna.

– Det är bara Sverige inom unionen som inte tillåter gårdsförsäljning. I Finland tillåts försäljning av inhemska lokala alkoholvaror, vilket EU tillåter.

Den finländska undantaget gäller försäljning av alkoholvaror som är producerade av råvaror odlade norr om 60:e breddgraden, vilket i princip är hela finländska fastlandet.



Utveckla ombudssystemet

Christofer Fjellner hävdar att om kommissionen hade tolkat EU-rätten bokstavligt skulle det inte vara möjligt att tillåta alkoholförsäljning av bara inhemska varor utan att samtidigt tillhandahålla utländska produkter.

– Precis som i Finland har kommissionen gjort ett undantag, i strid med EU-rätten, det menar jag att även Sverige skulle kunna förhandla sig till, säger han.

Hur skulle ett sådant undantag se ut?

– Genom att utveckla den befintliga modellen med Systembolagsombud där man kan beställa alkohol och till exempel hämta ut det på Sandhamn. Man kan tänka sig en modell att de som är producenter och även ombud då också tillåts lagerhålla sina produkter och sälja dem, säger Christofer Fjellner.