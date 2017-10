Den gamla smålandsgården Norrgården i Totebo har fått en ny tomt och ny lyster.

På en villatomt i Brunn står den ståtlig och grann. Familjens slott. Den ser inbjudande ut utifrån och inne fullkomligt väller det av värme och hemtrevnad.

En del sommarhus kan möjligen ha samma genomtänkta stil, men sällan ett helt nygammalt hus. Ingenting är lämnat åt slumpen, det är nu ett modernt och funktionellt hem, men helt i gammal stil.

– Det blir inte lätt att flytta, eller orka göra om det här, säger Magnus Lanner och lutar sig mot de gamla bjälklagen som på sina ställen fungerar som innerväggar. Men det är inte aktuellt heller.



Använt varenda bjälklag

Han står stadigt på ett golv med halvmeterbreda, rejäla granplank. Som byggnadssnickare, och ägare av en byggfirma, fungerade han som projektledare för sitt eget stora projekt, huset han ritat.



Och nu när det är färdigt fungerar familjens hus som ett perfekt showroom för hans firma. Folk som vill veta hur det går till att ”bygga gammalt” kan komma förbi och bli inspirerade och få idéer på lösningar.

– Vi ville ha ett hus med den här karaktären, och det går inte att bygga nytt på det här sättet. Vi har ju använt varenda stock och bjälklag, använt allt det genuina. Men återvinning är inte billigt, inte när man måste fixa till och renovera detaljer.







När familjen köpte tomten utanför Brunn på Ingarö 2009 bodde de först i en liten stuga på 34 kvadrat på tomten, i väntan på bygglov.

– Vi var två vuxna, och vissa veckor fem barn, i en liten stuga, säger Anna Börjesson och minns en ganska rörig tid. Men nu trivs vi allihop, barnen är stolta och nöjda. Fast de gnäller ibland över att de får stickor i fötterna, säger hon och skrattar.



Efter tre år fick de bygglov för ett större hus, och när sprängningsarbetena var gjorda och grunden gjuten hittade man ett hus till salu i Småland.

Boningshuset till en övergiven och sliten gammal gård i Totebo utanför Vimmerby kostade 30 000 kronor. Det tog ett par månader att montera ner huset, stock för stock, och det krävdes en timmerbil med släp, samt åtta containrar och 100 000 kronor, för att få huset fraktat till Ingarö.

Sen tog det ett halvår att bygga upp det, nu med två nya utbyggnader och på 100 kvadrat per våningsplan. Inte sällan var det 15 man som jobbade samtidigt, med Magnus som projektledare i mitten.

– Visst var det stressigt, vi som nästan aldrig är osams blev det några gånger under bygget, säger Anna.

– Jo. Men det handlade om att jag var tvingad att ta snabba beslut, det var ju jag som var på plats hela tiden, säger Magnus.



Det är inte så jättesvårt att flytta ett hus, så länge man håller ordning på grejerna och märker allting ordentligt, förklarar Magnus.

– Men det är nog nödvändigt att samma person är med vid nedmonteringen som vid uppbyggandet, säger han.



Allt klart ett år efter köpet

På julafton 2013 flyttade familjen in i det nygamla huset, ett år efter köpet. Då saknades det en trappa till övervåningen, en vanlig stege fick duga.



Nu är allt färdigt, inklusive golvvärme och centraldammsugare. Inget har lämnats åt slumpen, speciellt inte lösningar för gömma elsladdar.

Det mesta har gått att återanvända. Det bjälklag, de takstolar och de stockar som var för dåliga har återanvänts som innerväggar. Även gammal ytterpanel dyker upp på strategiska ställen inne i huset. Snyggt och naturligt.



Möbelsnickare Magnus och inredningssäljare Anna visar och berättar om linoljefärger, om handblåsta rutor, om gamla dörrar, om det lilla separata skafferiet. Om hur de tvingades flytta skorstenen, och i stället göra två separata. Men också om strålande uppvärmningsmöjligheter med kakelugn, och med en öppen spis med ett spjäll ner till grunden som därmed får bra genomströmning av luft. De har ärvt en hel del gamla möbler, en del andra har Magnus byggt och en hel del har man köpt på auktioner och via Blocket.



I den ena av husets två nya utbyggnader finns nämligen ett helt unikt badrum, högt beläget och med stora fönster. Med badkar, relax, dusch i ena hörnet och separat toalett i andra. Och med en dold tvättkorg som leder ända ner till tvättstugan.

Så på frågan vad de tycker är bäst med huset, svarar Anna:

– Badrummet är min favorit.

– Jag tycker att helheten och konsekvensen är styrkan.