Matchen mot Reymersholms IK som startade klockan 20:00 i fredags handlade framför allt om att Järla IF skulle behålla den fina serien av noll förluster hela säsongen ut, och inte falla på målsnöret. Avancemanget och förstaplatsen var på grund av den fina poängskörden nämligen klart sedan tidigare.



Rickard Waldenström, lagledare för Järlas herrar, berättar att det dock var nära att bortalaget förstörde sviten.

– Vi låg under med 3-4 i slutet av matchen och forcerade på, så till slut fick vi in en kvittering på näst sista sparken. Det säger lite om vårt år, det har varit stolpe in den här säsongen, säger han.



Har skickats runt i Nacka

Kvitteringen innebar att Järla tog hem serien med tio poängs marginal ned till tvåan Värtans IK och en målskillnad på plus 40 mål.

Varför har det gått så bra?

– Det kan man undra eftersom vi har haft sämsta möjliga förutsättningar med träningstider då Nacka IP är en byggarbetsplats, vi har blivit skickade hit och dit. Men kanske har det motiverat oss lite extra, att vi inte ska låta oss stoppas av det, säger Rickard Waldenström.

Nu går ni upp i trean. Hur stor nivåskillnad blir det?

– Vi var där för några år sedan och hade en stolpe ut-säsong. De fem översta i fyran är ungefär på samma nivå som de fem sämsta i trean. Men vi har en stor tro på framtiden, återväxten bland våra juniorer ser jättebra ut.