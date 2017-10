Du har kanske varit där själv, eller så känner du kanske någon som varit det. Sjukskrivningar kopplade till stress har ökat kraftigt de senaste åren. Kvinnor står för en stor del av sjukskrivningarna, vilket brukar förklaras med att kvinnor dubbelarbetar i högre utsträckning än män – det vill säga att kvinnor förutom sitt lönearbete också drar ett större lass hemma. En man som lever under samma förhållanden riskerar att bli sjuk i lika hög grad.

– Det är självklart så att den totala belastningen kan bli för hög om man jobbar heltid och dessutom känner höga krav på att ge barnen allt vad gäller fritidsaktiviteter på kvällar och helger och har höga ambitioner på övriga familjeaktiviteter. Man måste rannsaka sig själv: har jag ett schema som är okej? Har jag tid för återhämtning och vila? säger Kersti Ejeby, verksamhetschef på Gustavsbergs vårdcentral.



Du behöver inte vara sjuk

I vardagligt tal pratar vi om att gå in i väggen, eller att bli utbränd. Det korrekta namnet på diagnosen är utmattningssyndrom, men att ha symptom på det behöver inte alltid innebära att du är sjuk, menar Kersti Ejeby. Kanske är det snarare din livssituation det är fel på.

– Du kan få de här symptomen till följd av ett arbetsplatsproblem, en konflikt. Det är vanligt. Lösningen är då inte att bli sjukskriven, utan att ta tag i problemet, säger Kersti Ejeby, och fortsätter:

– Det finns också många andra tillstånd där stress ångest och sömnproblem är vanliga symptom. I alltför hög grad tror både patient och läkare att detta är utmattningssyndrom utan att övriga tillstånd har uteslutits. Vi kan missa andra behandlingsbara tillstånd om vi inte diagnosticerar korrekt.



Det finns en rad varningstecken som kommer innan du går in i den berömda väggen. Det allvarligaste är när sömnen inte fungerar, menar Kersti Ejeby.

– Då blir vi extra sårbara för stress.



För den som blivit sjuk till följd av utmattningssyndrom finns det en rad saker du kan göra för att komma tillbaka igen.



Sömn viktigt

– Fysisk aktivitet, problemlösningsfokuserade terapier och KBT kan underlätta tillfrisknande och återgång i arbete. Att lära sig hitta balans mellan arbete och återhämtning och hur viktigt det är med sömn kan inte nog poängteras. Ofta kommer patienter med tidiga symptom och får rådet att minska kraftigt på aktiviteter och åtaganden. Det är inte alltid som man är mottaglig för dessa råd, vilket är problematiskt.



Gustavsbergs vårdcentral har sedan flera år ett kompetenscentrum för psykisk ohälsa.

– Under hösten utbildar vi distriktsläkare i hela landstinget. Distriktsläkare behöver stöd och mer kunskap för att kunna göra säkrare diagnostik och ge adekvat vård.