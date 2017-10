Frukostakademin är en mötesplats för företagare i Nacka och Värmdö där deltagarna ska erbjudas möjlighet att inhämta ny kunskap och under informella former bygga nätverk med andra mötesdeltagare. Höstens andra föredragshållare är Caroline Lidman, VD på PR-byrån Number10. I sitt föredrag kommer hon, enligt programmet, berätta om ”hur man kan paketera sina berättelser och lyfta blicken lite för att driva varumärk-

en och bolag framåt”.



Frukostakademin beskriver problemställningarna som ska tas upp under mötet på följande vis: ”Behöver du stärka företages rykte och anseende? Hur rustad är du inför framtida utmaningar i en värld där bilden av företaget i allt högre utsträckning avgör om du får behålla och locka till dig kunder, kompetens eller kapital?”



Mötet äger rum i Vår Gård i Saltsjöbaden, imorgon torsdag, klockan 07.45-09.30.