Jury tog sig an unga affärsidéer

– Märks det att vi är nervösa?

Paulina Abrahamsson som går i tredje ring på Nacka gymnasium står utanför ett stängt konferensrum på Business Lounge i Nacka strand tillsammans med skolkamraterna David Samuelsson, Sebastian Lacourt och Evelina Lundell. I dag ska de, och drygt 50 elevgrupper från Nacka gymnasium, YBC och Sjölins gymnasium, delta i Företagarnas draknäste för ung företagsamhet i Nacka.

– Vi tänkte att vi skulle sälja praliner som smakar Stockholm. Vi har tagit fram åtta chokladbitar som vi döpt till olika ställen i Stockholm. Östermalmspralinen smakar till exempel champagne, och Slussenpralinen är en blandning av sött och salt, precis som vattnet, förklarar Sebastian Lacourt.



Dörren öppnas, och gänget släpps in i konferensrummet. Nu ska de få den företagsidé de tagit fram inom kursen Ung Företagsamhet bedömd av en företagarjury bestående av Carl Johan Eiderbrant, som driver Business Lounge och är ordförande för Företagarna Nacka-Värmdö, Caroline Runsten, vd på It-coacherna, Mikael Dierks, företagsmäklare på Tactic och Per Lejoneke, företagsrådgivare på 2tango samt ledamot i Företagarna Nacka-Värmdö.



Viktigt tänka på marginalen

– Kul idé! konstaterar Carl Johan Eiderbrant när gruppen är klar.



Eleverna ser lättade ut.

– Men ni behöver prata med pralintillverkaren så att de kan sköta paketeringen åt er. De är certifierade i livsmedelshantering, det är inte ni, lägger han till.



Mikael Dierks frågar vad en ask kostar att producera, och vad de tänker ta betalt.

– Ni behöver en bättre marginal än så. Ni säljer en exklusiv vara – våga ta betalt för det! säger han när eleverna har svarat.



”Har fallit väl ut”

– Och har ni funderat på var ni ska sälja asken? Ett tips är att utnyttja att pralinerna är döpta efter besöksplatser i Stockholm. Jobba via besöksnäringen! En turist som bott på hotell här har en större betalningsvilja för en sån här produkt än någon som gått ner till Ica för att köpa godis, säger Caroline Runsten.



Nästa grupps företagsidé är att ta fram svettskydd som sätts i armhålan på skjortor. Efter dem kommer en grupp som lagar eget fruktgodis. Även de grupperna får i läxa att fundera på var produkten kan säljas och vem som är målgruppen.



Det här är andra året som Företagarna i Nacka-Värmdö samarbetar med gymnasieskolor i Nacka.

– Det är ett samarbete som fallit väl ut. Vi gör det här för att vi tycker det är viktigt att engagera sig i ungas företagsamhet, säger Carl-Johan Eiderbrant.