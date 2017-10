Legenderna om segelbåten Princess Svanevit hade båtsnickarna Andreas Millde och Bobby Cyrus hört sedan de gick runt i kortbyxor.

– För vår föräldrageneration var det en av de riktigt sägenomspunna båtarna. Den byggdes av Carl och Bengt Plym på Neglingevarvet för att bli flaggskepp till KSSS 100-årsjubileum 1930. Ombord på regattan fanns prins Gustav Adolf och prinsessan Ingrid, berättar Andreas Millde, som äger Stockholms båtsnickeri i Fisksätra.



”Tolvor” tävlade i OS

Bobby Cyrus är en av initiativtagarna till projektet på samma snickeri. Han berättar inlevelsefullt om ”tolvorna”, som var en segelbåtsklass som seglades i olympiaderna 1908, 1912 och 1920 och senare också i America’s Cup. En ”tolva” är en segelbåtsklass konstruerad efter R-regeln, en matematisk form som bestämmer båtens mått.

– Princess Svanevit var den längsta R-tolva som någonsin byggts, 72 fot lång, 21,95 meter. Den kallades ”The Queen of the Baltic” och ”Den vita svanen”. Problemet var bara att ingen visste var den fanns. Eller ens om den fanns. Den kanske hade blivit brasved. Eller förlist, säger Bobby ­Cyrus.



Försvunnen sedan 1958

Spåren efter Princess Svanevit slutade 1958. Vad man visste var att båten då hade seglats till Medelhavet och ankrats i Palma på Mallorca. Efter det fanns bara mer eller mindre fantasifulla myter.

– Man hörde nåt rykte här och där, men eftersom detta var långt innan internets tid gick inget att verifiera, säger Bobby Cyrus.

Princess Svanevit föreföll ha seglat in i historiens dimhöljda vatten.

Till år 2007.

– På ett internetforum läste jag att båten låg vid en kaj i England där den for illa. Direkt fick jag puls. Den som postat inlägget kom dock inte ihåg vad varvet hette, bara att det låg i södra England, berättar Bobby Cyrus.

Ett detektivarbete inleddes.

– Jag gick in på Google maps och började kolla flygfoton. Det är ju en stor båt, så den borde synas. Jag kollade av varv efter varv och landade i att det borde stå mellan fyra-fem olika varv. Då började jag ringa, och till slut fick jag napp i Hamble nära Southampton.

Nu övergick detektiv­arbetet i operation övertalning. För ägaren visade sig inte vara vem som helst, utan en miljardär vid namn Harry Hyams.

– En av Englands största excentriker. Det finns mängder med historier om honom. Han kunde hålla årsmöten klockan tre på ­nyårsafton för att ingen skulle komma och ställa jobbiga frågor, säger Bobby Cyrus.

Stockholms båtsnickeri skrev brev till Harry Hyams slott, och fick svar med vändande post.

– Dels rättade han nåt fel vi hade skrivit, dels meddelade han att han inte hade för avsikt att sälja. Men vi fortsatte att skicka våra brev i flera år, bearbetade honom, och till slut hörde han av sig och undrade om vi ville köpa. Det var 2012.

Men just när allt såg ut att lösa sig gick först Harry Hyams hustru ur tiden, och ytterligare något år senare även han själv. Stockholms båtsnickeri hörde av sig till dödsboet.

– Bouppteckningen hade ett värde på 5,25 miljarder kronor. Allt uppgick i en ­stiftelse vars syfte är att bevara slottet och göra det tillgängligt för allmänheten. Allt — utom en sak. ­Båten, som vi fick köpa. Om vi inte gjort det är risken stor att den blivit sopor. De förstod nog inte båtens kulturhistoriska värde.



Tillbaka i Östersjön

I början av september transporterades den så äntligen — efter att ha varit borta ­sedan 1958 — tillbaka till Sverige­ och Stockholms båtsnickeri i Fisksätra.

Ny ägare är ett konsortium som har för avsikt att renovera båten till sin forna glans och visa upp ett ”bortglömt kulturarv”.

– Men först väntar två-tre år av renovering. Det här det mest omfattande ­projekt som vi gjort, kanske det mest omfattade som någonsin gjorts i Sverige av detta slag, säger Andreas Millde, och berättar på fackmannens självklara men för lekmannen outgrundliga sätt vad som inledningsvis ska göras:

– Strukturell renovering. Kölplanka, stävar i var sin ända, man separerar blykölen och båten. Spanten som sitter inuti är gjorda av stål, det har rostat. Bordläggningen är honduras­mahogny i hyfsat skicka. Däcket kommer bytas. Ny mast och nya segel.

Hur mycket originalbåt ­kommer att återstå?

– Kanske en 50 procent för att höfta, men så länge man renoverar en båt anser man det vara ett original. Inuti båten finns en sagolik inredning, intarsia av Ewald Dahlskog med snickerier av Hjalmar Wikström, och den kommer vara huvudsakligen intakt.

Får man fråga vad renoveringen kommer att kosta?

– Nja, man kan få fråga ­ungefär hur lång tid det kommer att ta. Och då tar det kanske en 10-12-14 000 arbetstimmar, säger Andreas Millde.