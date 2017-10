Jonas Nilsson på Pilens förskola i Saltsjöbaden är den senaste i raden av kockar på förskolorna i Nacka som har uppmärksammats för sin mat. I kommande upplaga av White guide junior får han ett omnämnande, vilket innebär att hans mat kvalar in på en topp 20-placering.

Efter att ha jobbat på krogar såväl utomlands som i Stockholm jobbar han sedan två år tillbaka på Pilens förskola. All mat lagas från grunden och brödet levereras till förskolan från ett närliggande bageri.



När NVP är på besök i Jonas Nilssons kök dröjer det någon timme till lunch. På menyn står högrevsgryta med lingon och svarvade rödbetor och Jonas visar verktyget som han använder för att svarva grönsaker.

– Det blir en intressant form på maten som barnen kan tycka är spännande.



Maten på förskolan ses som en viktig del av det pedagogiska arbetet. Då får formen eller sättet maten serveras på en betydelse. Barnens favorit på förskolan är bland annat biff Lindström, enligt Jonas Nilsson.

Det är annat än lapskojs …

– Ja, det är skillnad mot när jag själv var liten. Det var inte många barn som gillade kapris då.



Överhuvudtaget handlar mycket av matlagningen i Jonas Nilssons kök om att barnen ska lära sig att smaka och förstå hur maten blir till. Lingonsylten rörs ihop med sparsamt mycket socker och blodpuddingen tillverkas på plats i köket.



Han styr själv planeringen, hur matsedeln ska se ut och ser sedan själv till att matvarorna köps in. Kostnaden för maten ligger på 22 kronor per barn och dag.

– Det ska räcka till frukost, lunch och mellanmål.



Nacka i botten i skolmatsrankning



Nyligen presenterade SCB siffror över kostnaden för maten i Sveriges grundskolor. Nacka och Värmdö hamnade i den absoluta botten. Nacka kommun menar att rankningen är missvisande.



Enligt Statiska centralbyråns (SCB) siffror lägger Nacka 2 200 kronor per elev och år för mat. I Värmdö är siffran 2 500 kronor. I Piteå i Norrbottens län är kostnaden 12 500 kronor per barn och år. Enligt undersökningen är genomsnittskostnaden runt 6 000 kronor.



Undersökningen har fått stort genomslag i flera medier och matkvaliteten har diskuterats i olika Facebookgrupper med anknytning till Nacka och Värmdö.



Lagar allt från grunden

Det många undrar är hur kan skillnaden vara så stor mellan Nacka och Värmdö och andra kommuner?

Robin von Euler, kommunikationsstrateg för Nackas kommunala skolor, menar att siffrorna i rankningen inte ger en rättvisande bild.

– Vi lagar all mat från grunden ute på skolorna. Kostnaden som redovisas gäller bara själva livsmedelskostnader. Om vi räknar med personalkostnad hamnar vi på ungefär det dubbla.



Siffran per portion i Nacka är i själva verket 12 kronor, utan personalkostnader, enligt Robin von Euler. Enligt livsmedelsverkets siffror var snittet 2016 i hela landet drygt 13 kronor.

Siffrorna för skolmaten rapporteras årligen in till SCB via ett excelark med nästan 500 olika poster.