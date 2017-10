Den som saknar bil och vill åka till Älgö under eftermiddagsrusningen kan behöva vara beredd på lång restid. I tidtabellen gapar nämligen ett nästan två timmar stort hål den tid många ska ta sig från jobb och skola.

Missar man 16.14-avgången från Solsidans station får man vänta tills klockan blir 17.54 innan man kan ta sig till Älgö med buss. På helgerna är väntetiderna ännu längre, mellan klockan 12 och 16 går bussarna med två eller tre timmars mellanrum — både till och från Älgö.

– Så gott som varje dag ringer vi grannar varandra för att fråga om någon åker från till exempel Solsidan till Älgö och har möjlighet ta med ett barn som missat bussen, säger Älgöbon Angelica Samanci som efterfrågar fler avgångar med busslinje 458.



Hon är övertygad om att fler skulle ta bussen om turtätheten ökade.

– Nu är man helt beroende av bil för att ta sig fram och tillbaka, säger hon och tillägger:

– Den självklara målgruppen är ju skolbarnen. Om bussarna skulle gå oftare skulle de inte behöva bli skjutsade — inte bara till och från skolan utan även till fotbollsträningar på Saltsjöbadens IP till exempel.



”Därför är det glapp”

Angelica Samanci har själv kontaktat SL flera gånger, hon upplever dock att hon aldrig fått en bra förklaring till varför tidtabellen ser ut som den gör.

– En förklaring jag har fått är att de byter chaufför precis vid den tiden och att det därför det är glapp. Sen har jag fått höra att en extra avgång hos oss skulle innebära en mindre hos någon annan.



SL meddelar att det inte finns några planer på att utöka busstrafiken till och från Älgö. Jesper Pettersson, pressinformatör på SL, säger att turerna planeras utifrån behov.

– Våra trafikplanerare har bedömt att det finns tillräckligt med trafik på den här sträckan. Som det är nu är det i snitt 5,4 resenärer som reser med varje avgång på vardagar, på helgerna är det ännu färre. Visst skulle man kunna sätta in en avgång i glappet som är på eftermiddagen, men när det är så få som åker är det inte försvarbart att planera in fler avgångar, säger han.

Så vill man att fler avgångar ska sättas in måste man börja åka mer buss?

– Ja, det kan vara ett handgripligt sätt att påverka.