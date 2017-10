Att inte öppna ett utlovat bibliotek på Kvarnholmen står nu med som en möjlig effektiviseringsåtgärd för att hitta besparingar i Nacka. – Varför sätta en sten i rullning? Skriver man in det bland besparingsmöjligheterna så riskerar man att det inte blir något, säger Nackalistans Bosse Ståldal.

När kulturnämnden skulle diskutera besparingsmöjligheter till mål och budget lämnade förvaltningen in ett förslag på möjliga effektiviseringar. En av punkterna var att inte öppna bibliotek på Kvarnholmen. Det bibliotek som skulle vara som ett nav i den stora kultursatsning man vill skapa i det nya området.

– Visst. Men det handlar endast om en redovisning. Det togs inga beslut om detta, säger kulturnämndens ordförande Hans Peters, C, efter att nämnden fått se förvaltningens besparingsförslag.



– Det blir en senare fråga för alliansen att diskutera, och till sist något som kommunstyrelsen får avgöra. Jag är personligen inte alls orolig för biblioteket på Kvarnholmen, men jag tar inte ställning till det hela heller. Det vi gjort är att godkänna den redovisning som förvaltningen gjort, såsom alla förvaltningschefer blivit ålagda att göra för att belysa vad som är möjligt att effektivisera. Det finns alla möjligheter att det blir ett bibliotek på Kvarnholmen, säger Hans Peters, C.



”Inget med saken att göra”

Och att besparingsmöjligheten skulle ha något att göra med Nacka kommuns upphandling av biblioteksdriften dementerar Peters.

– Det finns redan ett gällande optionsavtal för biblioteken på Sicklaön. Det har inget med saken att göra.



När Kvarnholmen ihop med Finnberget och Henriksdal är färdigbyggt kan det bo närmare 25 000 människor där, som i en normalstor svensk kommun — där det är lagstadgat med bibliotek. Och med tanke på att närhetsradien har stor betydelse för bibliotek menar Bosse Ståldal att det är helt omöjligt att ens fundera på att inte bygga nytt bibliotek på Kvarnholmen.

– Det skulle ju närmast kännas som en kulturell utarmning.