Tillsammans har de sex Nackabolagen skulder på drygt 800 miljoner kronor, enligt siffror som Kronofogdemyndigheten har tagit fram för Nyhetsbyrån Sirens räkning. Framförallt rör det sig om obetalda skatter.



Bolagsverkets register visar att sex av Nackabolagen är knutna till samma postbox i Nacka strand.

– Det är inte helt ovanligt att den här typen av företag på olika sätt hänger ihop och på olika sätt försöker hitta möjligheter att undvika betala skatt, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogdemyndigheten och tillägger:

– Det gör det ofta svårt för Skatteverket att debitera rätt skatt. När vi sen ska driva in skulden är bolagen ofta tömda på tillgångar.



Handel med flygplan

Störst skulder har ett företag som försattes i konkurs 2014. Bolaget, då under ett annat namn, fick 2013 avdrag på sammanlagt cirka 450 miljoner kronor underkända i Kammarrätten för värdeminskning på två flygplan — Boeing 777 och en Airbus 330-200 — de tagit upp i inkomstdeklarationen.

– De där flygplanen var stationerade utomlands och redan utleasade. Det man gjorde var att man stoppade in en mellanhand för att på pappret bli ägare till planen och sedan kunna göra värde­minskningsavdrag på flygplanen. Men de har överhuvudtaget inte varit i närheten av planen och har ingen förfoganderätt över dem heller, vilket också framgår av domen, säger Pontus Thulin, skatteexpert på Skatteverket.



Enligt bolagens verksamhetsberättelser framgår att de sysslar ungefär med samma saker, bland annat leasingavtal av flygplan, båtar och tåg. Enligt Pontus Thulin var det tidigare vanligt med att använda sig av upplägg med värdeminskningsavdrag.

– Det hänger ihop med ett antal rättsfall från 1998 i Högsta förvaltningsdomstolen där den här typen av upplägg blev underkända, säger han.



Lär förbli obetalda

Enligt Pontus Thulin kan det vara svårt att få in skatterna i den här typen av ärenden.

– Det är ofta lång tid mellan skattebeslut och en eventuell dom, samtidigt som bolaget kanske kan ha bytt ägare och styrelse under tiden. Sen kan man säga att vi har haft framgång i domstol men om man inte får in några pengar, vad blir kontentan i det enskilda ärendet då? säger han.



Skatteskulderna ligger kvar hos Kronofogden för bevakning till dess att konkursen avslutats. Sedan försvinner dem. Enligt Johan Krantz är sannolikheten att pengarna betalas in liten.

– I de fall konkursförvaltaren får fram pengar ska fordringsägarna få tillbaka sin del och det täcker ofta bara en begränsad del av de totala skulderna, säger Johan Krantz.