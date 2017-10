Under parollen Simma för livet samlar Medley, som driver drygt 30 bad- och friskvårdsanläggningar i landet – varav två i Nacka – under tisdag den 17 oktober in pengar till Water aids arbete för rent vatten och säker sanitet i Östafrika.

– Alla meter som simmas den här dagen kommer att registreras. Deltagarna håller själva koll på hur långt de simmar och så finns vi i personalen på plats vid bassängkanten och registrerar meterantalet. Det är helt upp till var och en hur långt man vill simma – tio meter, 10 000 meter eller allt däremellan. Vill man delta så är det fri entré, så vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att testa simkunnigheten eller köra ett träningspass i vattnet och samtidigt bidra till rent vatten för skolbarn i Östafrika, säger Ulrika Fjällklint Sjölin, som är ansvarig för projekt i Nacka.



Målet är att simhallsbesökare i hela landet tillsammans ska simma 10 000 meter under tisdag – vilket skulle generera i 100 000 kronor vilket skulle innebära långsiktig tillgång till rent vatten och sanitet för 5 000 personer.



Pengarna skänks av Medley och andra externa företag med koppling till vatten.