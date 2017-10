Under 2016 ökade kostnad-en för inhyrda socionomer, lärare och andra yrkes-grupper med elva miljoner kronor, jämfört med 2015. Kommunen menar att inhyrning inte bara är en akutåtgärd utan ett bra sätt att rekrytera.

2015 lade Nacka kommun 18,4 miljoner kronor på inhyrd personal. Enligt siffror från nyhetsbyrån Siren hade summan ett år senare ökat med elva miljoner, till 29,4 miljoner.

Enligt personaldirektör Elisabeth Carle är det ingen sektor eller enhet där kostnaderna har skenat.

– Den kommunala produktionen har ökat med fyra miljoner kronor. Av dessa utgör två miljoner kostnader för att hyra in sjuksköterskor och arbetsterapeuter till vår hälso- och sjukvårdsgrupp, säger hon.



Ökning på fyra miljoner

Sociala enheternas kostnader för inhyrd personal ökade även de med runt fyra miljoner kronor. NVP har tidigare skrivit om bristen på socionomer i samband med att antalet ensamkommande barn och unga behövde utredas och placeras på HVB-hem. Det föranledde att fler socionomer behövde anställas på kort varsel för att kunna ta emot, utreda och följa upp alla barn som kom. Enligt Elisabeth Carle ska nu situationen med personalbristen inom socialtjänsten vara vänd.



Medveten strategi

Kostnaderna för 2017 för inhyrd personal blir högre än för 2016, enligt Elisabeth Carle, bland annat mot bakgrund av behovet av att hyra in socialsekreterare i början av året då kommunen hade många vakanta tjänster. Kostnaderna kommer att analyseras till årsbokslutet.

Hon menar att inhyrning inte bara behöver vara en åtgärd utanför det normala utan också kan vara en medveten strategi.

– Genom att hyra in kompetens kan kommunen hitta bra personal som vi sedan anställer, säger hon.