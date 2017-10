Febrilt arbete med att bygga upp trädkojorna pågick under en regnig lördag för drygt en vecka sedan när Nacka för fjärde året höll i ”Magiskt VM i trädhus” för arkitekter.

Fem tillfälliga trädkojor förgyller just nu slänten mellan stadshuset och Nacka Forum i projektet Konsten att bygga stad.

I arbetet med att förbereda Nackaborna på Nya gatan, det fyra kvarter stora kommande stadsbygget mellan stadshuset och Nacka Forum, har tillfälliga fantasifulla trädkojor byggts upp. En del är byggda flera meter upp bland trädstammarna, med stegar och en del andra roliga lösningar.



Tävlingen ”Magiskt VM i trädhus” avgjordes för fjärde gången i Nacka och guldmedaljen tillföll denna gång Gudmar Sönderin & Hyperisland för deras skapelse ”De fria fångarnas fort”.

– Det var enkelt att utse ettan, guldmedaljören. Betydligt svårare med tvåan och trean, berättar jurymedlemmen Gunilla Grudevall-Steen, L, ordförande i natur- och trafiknämnden, om de fantasifulla byggen som olika arkitektkontor och KTH-studenter byggt under temat: talarstol.

– Och jo, jag kallar det nog kojor. De står ju inte på marken, förklarar Gunilla Grude-vall-Steen.



”Kontrollerat och lekbart”

I juryn ingick, förutom experterna, barn, lokalpolitiker och arkitekter, samt miljöministern Karolina Skog, MP, som också var med under invigningen.

– Det här är som en fortsättning på det vi gjorde på Kvarnholmen, då vi byggde trädkojor som blev väldigt populära. Nu hoppas vi att det ska bli populärt för barnen under den månad de finns kvar. För det är kontrollerat, hållbart och lekbart, säger Gunilla Grudevall-Steen vidare.



Trädkojorna – konstverken – samspelar med den ljud- och ljusinstallation som redan finns i skogen, som ytterligare är en del i Konsten att bygga stad.

Någon gång i vår inleds arbetet med att bygga ”den riktiga” Nya gatan.