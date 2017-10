Nacka kommun är en av de kommuner som lägger absolut minst pengar per invånare på kontorsmaterial till sina anställda. Sammanlagt köper Nacka kommun in papper, pennor, sudd och annat för drygt 1,9 miljoner kronor per år. Det visar siffror som nyhetsbyrån Siren har tagit fram.



I förhållande till folkmängden så blir det en kostnad på 19 kronor per invånare årligen.

I Värmdö köper man istället in kontorsmaterial för drygt 2,3 miljoner kronor om året. I förhållande till folkmängden blir det 55 kronor per invånare och år.



Mest i landet lägger småländska Torsås, där varje invånare bidrar med 166 kronor för sin kommuns kontorsmaterial per år.

Lägst summa årligen spenderar Smedjebacken i Dalarna med 11 kronor per invånare.