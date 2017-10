I slutet av september blev Nackas köp av lägenheter för att tillgodose behovet av bostäder till nyanlända en riksnyhet. Bakgrunden var ett köp av tre bostäder i Saltsjöbaden där en man och hans tre fruar ska bo.



Efter det följde ungefär en vecka där kommunen fick ta emot mängder av samtal, mejl och kommentarer. I början av förra veckan hade ungefär 1 400 reaktioner trillat in. Flera meddelanden var aggressiva och mellan 50 och 100 hotfulla.

– Den övervägande majoriteten hotfulla meddelanden har inte varit riktade mot enskilda personer utan mot kommunen generellt. Det har dock förekommit hot mot enskilda personer och det har gjorts polisanmälningar, men jag kan inte gå in på detaljer när det gäller det, säger Öyvind Spångberg, pressansvarig vid Nacka kommun.



Nya besökare på Facebook

Det är inte bara Nackabor som hört av sig till kommunen, reaktionerna har kommit från olika delar av landet. På kommunens Facebook-sida gick till exempel besökarna från att vara övervägande Nackakvinnor i 40-årsåldern till män i 30-35-årsåldern från hela landet.

– Många reagerade och ställde frågor utifrån uppfattningen att personer fått lägenheter. Det är ju ingen som fått en lägenhet, utan man får hyra i andra hand under två år. Vi förmedlade fakta om att ingen enskild fått en lägenhet från början, men det dröjde innan fakta fick genomslag i media, säger Öyvind Spångberg.



Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, uppskattar själv att han tog emot 100-150 mejl och knappt tio telefonsamtal under den intensiva veckan.

Vissa mejl riktade direkt till Mats Gerdau innehöll hårda ord och personangrepp.

– Jag är i det avseendet lite hårdhudad. Jag tar inte åt mig personligen, jag förstår att de inte är riktade till Mats, utan kommunstyrelsens ordförande. Jag känner mig inte hotad eller rädd, men det är ju inte kul att ta emot. Jag kan fundera på vad det är som får människor att skriva sådana saker. Tänker de att de bara skickar ut det i cyberspace utan att tänka på att det finns en mottagare?, säger han.



Enligt Öyvind Spångberg har det hittills gjorts ”ett fåtal” polisanmälningar. Anmälningarna har gjorts av enskilda personer som fått hot riktade mot sig.

Mats Gerdau har tillsammans med en kollega polisanmält ett hot, som bland annat innehöll hot om brandbomber riktade mot honom och kollegan.