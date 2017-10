Kaffe har varit Donald Boströms (t.v) fokus under många år. Bilden till höger visar hur kaffebären skiljs från blad och växtdelar i Paços de Caldas, Minas Gerais i Brasilien.

Från buske till pulver, från Etiopien till Lappland. Och från krig och elände till njutning. Krigskorrespondenten ­Donald Boström har just gett ut en bok om kaffe.

– Jorden är jävligt snygg.

Det konstaterar frilansjournalisten och kaffeboksförfattaren Donald Boström efter att ha besökt 80 länder i jobbet. Men kanske framför allt i arbetet med att skriva­ standardverket ”Kaffe­boken”. Kaffeodlingar, vare sig de ligger i Indonesien, Brasilien, Etiopien, Uganda eller Guatemala, är nämligen alltid högt och vackert belägna, i behagligt klimat, syrerikt och ljust. Det syns också i hans bilder.

Han bjuder på kaffe — ett etiopiskt ”Speciality coffee” av bönan namsa hemma i sitt kök i Hästhagen. Det smakar apelsin, är mjukt och är tydligen exklusivt.



Åtta koppar om dagen

Donald Boström går runt i sitt kök och pratar om ett av sina favoritämnen. Han gör och intar sin fjärde kopp för dagen, det brukar bli minst åtta varje dygn.

– Kaffe dricks överallt, men faktiskt mest i Norden, per individ. Det godaste kaffet finns faktiskt här. Det märkliga är att i de länder som producerar de bästa bönorna måste man exportera allt. Det går inte att få tag i gott och fint kaffe i Etiopien och Uganda, säger Donald.

– Fast jag hade faktiskt svårt att lära mig dricka kaffe.­ Var över 20 innan det funkade.

Men nu är han fast. Efter en rad olika uppdrag som frilansjournalist, oftast i Mellanöstern, har kaffe — busken, bönan, drogen, livsmedlet — varit hans fokus i flera år.

Framför oss ligger resultatet, en 596 sidor tjock bok. Snygg och intressant, med 350, ofta helsides, färgbild­er, alla tagna av författaren själv eller av hans fru ­fotografen Ewa Stackelberg. Text och bilder från både Brasilien och Jokkmokk.

Boken är en typisk ”coffee­ table-book”, med sina 3,5 kilo nästan för tung för vissa bord, och ett blivande standardverk om kaffe. I stort sett alla vinklar och aspekter av kaffe finns med: De olika bönorna, de olika kaffekulturerna — allt från Turkiet till Lappland — om handel och export, rostning och blandning, om hälsa, hållbarhet, historia. Om gamla och nya trender.

På hans arbetsbord ligger 18 andra böcker om kaffe. Så han är inte först.

– Det är jag verkligen inte, men jag har läst mycket, det mesta, säger han och skrattar.



Har intervjuat Arafat

Donald Boströms första utlandsuppdrag var att intervjua en då gömd Yassir Arafat i Tunis, och hans mellanösternrapportering tog fart. Han hann göra ­flera prisbelönta reportage och böcker innan han hamnade rejält i hetluften 2009. Då med hans artiklar om hur Israel låg bakom organstölder från döda palestinier.

– Det var starten på den frostiga relation Sverige haft med Israel sedan dess, en politisk kris där Carl Bildt vägrade att göra som Israel ville, och sedan har det fortsatt med Margot Wallström. Jag skriver oftast för att jag vill uppmärksamma det som är dåligt. Då är det skönt med den här kontrasten.

– Det är roligt att ha gjort något som alla gillar. Kaffe­

är inte så kontroversiellt.

Han berättar om hur han räknat ut hur många koppar som dricks om dagen i världen, 3,1 miljarder koppar per dag. Han förklarar att en kopp vanligt kaffe i Sverige kostar cirka 80 öre, men att det borde vara dyrare med tanke på den långa och komplicerade process det är från buske till kopp. Men att det ändå är hutlöst dyrt på kaféer.



”Kommer säkert hit snart”

Han berättar om gamla trender, om turkiskt och etiopiskt sätt att dricka kaffe, om historien bakom svenska kafferep, om samernas speciella förhållande till den exotiska drycken. Men också om det han tror är nästa kaffetrend i Sverige:­

­”Nitro cold brew”.

– Det är kallbryggt kaffe med tillsatt kväve. Ser ut som mörk öl, och har lite bubblor. Kommer säkert hit från New York snart.

– Att flytta hit till Nacka var det bästa vi gjort. Här har vi samlat allt, våra kontor, våra studior, och dessutom fått ett bra boende. Min fru badar ofta, och jag springer. Vi har det ju precis utanför, säger han och gör ett svep dels mot Nackareservatet, och dels mot Järlasjön.



Kaffeturné väntar

Sedan boken kommit ut väntar nu en föreläsningsturné om kaffe. Men sam­tidigt slutför han en film om ett Irak i förändring.

– Jag gör den ihop med

Folke­ Rydén. Han kommer hit i morgon.

Då lär han få en god kopp kaffe.