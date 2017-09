Historien är full av berättelser om underdogs som besegrar en på pappret starkare fiende. Hur hjärta och lidelse blir viktigare vapen än avancerad teknologi och teoretisk styrka. Vietnamkriget och Afghanistankriget. USA:s amatörer som slog Sovjet i OS-hockeyn 1980. Eller IFK Göteborgs murare och kockar som besegrade tyska storlaget Hamburg SV i Uefacupfinalen 1982.



Nu är det 2017 och Sverige har dragits in i en fiktiv stormaktskonflikt i Östersjöområdet. Utländska trupper anfaller mot östkusten. Mot detta fientliga anfall mönstrar Sverige bland annat tjänstlediga ingenjörer, konsulter och industriarbetare.

– Vår styrka är att vi tar med oss erfarenheten från det civila in i det militära, till skillnad från de delar av Försvarsmakten som har det militära som sitt jobb, säger Nackabon Johan Westman, örlogskapten vid Amfibie-

regementet.



Bajstunna och en reporter

Ett dovt muller hörs ute på Hårsfjärden. Militärbåtar far kors och tvärs. Två båtar av modell Stridsbåt 90 och en så kallad 90 enkel från 29:e hemvärnsbataljonen går in mot en av kajerna vid Berga örlogsbas för att hämta soldater, en bajstunna samt en reporter och en fotograf från NVP.



Båtarna vänder upp och kör ut till havs. Första stopp blir Märsgarn. Bajstunnan bärs av.

– Allt ska tas med tillbaka härifrån. Det är inte som förr när man grävde ner det i en grop, säger kvartersmästare Ola Strangeways.



En kartong med stat — matransoner till besättningen bärs ombord innan färden går ut i vattnen runt Utö och Ornö. Amfibieregementets bestyckade båtar kör förbi i kollon mot ostsydost och den intensiva trafiken orsakar tidvis rejäl sjögång.



29:e hemvärnsbataljonen, eller Södertörnsgruppen som den också kallas, rekryterar frivilliga i från bland annat Nacka och Värmdö. Under Aurora tillhör bataljonen den så kallade B-styrkan. Huvuduppgiften är att agera i rollen som angripare vilka Försvarsmaktens reguljära förband sedan ska bemöta.



Oro för ökade spänningar

Aurora är den största övningen sedan början på 1990-talet. Förutom militären deltar även ett 40-tal myndigheter i övningen.



En insats av den här storleken där syftet bland annat är att testa den militära förmågan passerar sällan utan kritik. Motståndare till övningen tycker att den spär på spänningarna och den militära upprustningen i en region där spänningarna redan är högre än på många år. Inte minst med tanke på att Ryssland samtidigt genomför en storskalig övning längs med gränsen mot Baltikum, i Vitryssland och på Östersjön.

– Storleken på Aurora jämfört med Zapad (rysk storövning som pågår samtidigt - reds anmärkning) går inte att jämföra. Vi är sammanlagt 21 000 medan Zapad är många gånger större, säger Johan Westman.



Känsla av lumpen

Båtförare Johan Rietz vänder båten och kör tillbaka till Märsgarns gamla kasernmiljö från 1930-talet. Miljöerna har en omisskännlig närvaro av lumpen och intern jargong som uppstår i grupper som tillbringar mycket tid tillsammans. Här har Sjövärnskåren bedrivit sommarskola i decennier. Under senare år i samarbete med bland annat Fryshuset för att försöka nå ungdomar med annat ursprung i andra delar av världen.

– Jag är av uppfattningen att Försvarsmakten har i vissa delar kommit längre än det övriga samhället i att integrera olika grupper, vi skall vara en spegel av samhället och är det i dag på ett tydligt och handgripligt sätt, vilket samarbetet med Fryshuset är ett bra exempel på, säger Johan Westman.



Stöd till civilsamhället

Det finns en etablerad föreställning om hemvärnet som ett tillhåll för äldre män som träffas, skjuter prick och dricker öl. Lina Nord är sjuksköterska och lyfter hellre fram hemvärnets roll som ett stöd till det civila samhället. Inte minst på platser där staten eller kommunen inte (längre) alltid har förmågan att räcka till när en kris uppstår, exempelvis i samband med eftersökningar av försvunna personer, vid en skogsbrand eller vid ett rejält snöfall. Hon deltog själv i hjälparbetet vid den stora skogsbranden i norra Västmanland 2014.

– Vi satte upp ett sjukvårdstält i katastrofområdet och tog emot de som behövde vård och stöd, säger Lina Nord.



Plötsligt glider ett stort antal båtar från amfibiekåren in i viken nedanför kasernbyggnaden. Soldaterna inne i mässen stannar upp. Betyder det här att lunchen med kyckling med ris får vänta?

Nä, det verkar lugnt. Krigets fasor pågår någon annanstans. Precis som under de senaste två hundra åren.