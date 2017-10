Ektorps skola, vattentornet och ett antal lägenheter är utan el sedan en bil kört in i ett elskåp på Edinsvägen.

En bil krockade under tisdagseftemiddagen med ett elskåp på Ediksvägen. Krocken resulterade i att vattentornet, Ektorps skola samt lägenheter på Edinsvägen 1,3 5, 7 och 9 nu är strömlösa.



Arbetet med att åtgärda strömavbrottet är igång, men det kan dröja några timmar innan elen är tillbaka.

– Arbetet kommer att ta några timmar, under sen eftermiddag eller kväll beräknar vi att arbetet är klart, säger Magnus Bergström, projektledare vid Nacka energi.



Bilen ska inte ha körts in i elskåpet. Enligt vittnesuppgifter ska den från parkerat läge, av okänd anledning, börjat rulla.