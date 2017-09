När man kliver in i en bastu sjunker axlarna och ett lugn infinner sig. Telefonen är avstängd och det finns ingen plats för stress. Just därför är det en bra samtalsplats. Det menar David Granditsky som i podden Bastusnack bjuder in kända profiler för samtal i hetluften.

I bastun på tomten, med utsikt över Sicklasjön, har David Granditsky delat lav med en mängd kända profiler. Där spelar han in sin podcast Bastusnack.

I det senaste avsnittet var Babben Larsson gäst.



David och Babben är inte nya bekantskaper, det är ingen av de som David bjudit in i bastun. Efter att i över 30 år ha jobbat med ljud i nöjes-branschen har han hunnit lära känna en hel del kända ansikten.

– I och med att jag känner alla gäster så behöver vi aldrig prata om det mest självklara. Det blir inte spänt och artigt, säger David Granditsky.



Det var efter att ha lyssnat på en del poddar som inspirationen att starta en egen började spira. Amerikanska komikern Marc Marons podcast WTF var tongivande. Han spelar in i sitt garage och har bland annat haft Barack Obama som gäst. Oftast är det dock komikerkollegor som han samtalar med.

– Snacket är som att man vill vara med själv. Det fick mig att tänka att jag kanske skulle kunna göra något liknande, säger David Granditsky och fortsätter:

– Jag började med att gå igenom telefonboken och fick ihop 150-200 namn på personer som kändes passande. Jag kände att jag nog har så det räcker ett tag och bestämde: ”Jag provar”.



Namnkunniga gäster

Första inspelningen fick bli ett test. David bjöd in en kompis och de kom överens om att om resultatet inte blev bra skulle de låtsas som om inspelningen aldrig ägt rum.

– Men jag klippte ihop det, och det blev bra!



Sedan dess har ett antal- namnkunniga besökare delat bastu med David – Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Niklas Strömstedt, Jonas Gardell och Anne-Lie Rydé för att nämna några.



Sedan i slutet av mars har han släppt ett avsnitt i veckan, och varje månad har lyssnarsiffrorna dubblerats. Något som David Granditsky inte hade räknat med.

– Jag gör ju mest det här för att det är kul. Och så blir det en anledning att träffa polare, och vi hinner prata om saker man inte hinner prata om annars, säger han och tillägger att det så klart är roligt att många lyssnar.

– Den bästa recensionen jag har fått är en som skrev: ”Det känns som att man sitter med”. Det var precis dit jag ville nå – att det känns som att man är med i samtalet.



Måste känna varandra

Ett motto för att bjuda in en gäst är att de känner varandra så pass väl att han kan ringa upp och fråga om de vill. Det ska inte vara en intervju, utan ett snack vänner emellan.

– Jag är inte ute efter några sensationer. Och samtalen ska inte bara handla om jobbet, utan om livet också.

Han tillägger:

– Jag har blivit kontaktad av en person som erbjöd sig att vara med, någon jag inte känner. Då sa jag att i så fall måste vi gå och ta en öl två, tre gånger först – så vi hinner lära känna varandra.

Då kommer du inte bjuda in din fru, Helen Sjöholm, i något avsnitt?

– Nej, henne känner jag för bra. Allt jag vill veta om henne har jag ju redan frågat.



”Undra vad han tar upp”

David och Babben har både jobbat tillsammans — bland annat med REA på Hamburger börs – och är goda vänner privat. Att gästa Davids podd beskriver dock Babben som ”lite läskigt”.

– Han vet ju massa saker om mig som pressen inte vet. Innan tänkte jag: ”Undra vad han kommer ta upp”. Han tog ju till exempel upp att jag utbildat mig inom healing, det hade jag nästan glömt själv, säger hon.

Vad tycker du om bastun som samtalsrum?

– Det är ju ganska intimt och privat, på det sättet är det bra. Men själv är jag ingen bastufantast, säger Babben.



På frågan om det finns någon drömgäst har David snabbt ett svar.

– Jag skulle bli väldigt tacksam om jag lyckades bjuda in Bruce Springsteen.

Blir han undantaget som bekräftar regeln, i och med att du säger att du ska känna alla gäster?

– Jag har faktiskt träffat honom och skakat hand en gång. Det kommer han med all säkerhet inte ihåg, men jag ska se honom i – då kanske jag kan höra mig för om han vill vara med. Jag tror att han skulle leverera ett bra snack.