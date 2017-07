Flatcoated retrievern Ziggy är tokig i bollar. Och det var just en boll han jagade när olyckan var framme för drygt en vecka sedan. Matte Ingrid Hedman och lill-husse Tim var vid Kroksjön, där en vän har sommarställe, och Ziggy som älskar att simma lekte med en boll i vattnet.

– Han har hämtat bollen och på väg tillbaka ser jag hur han liksom inte kommer vidare. Han cirkulerar runt bollen men kommer inte framåt. Och så sjunker han, säger Ingrid Hedman.



Hon kastar sig i vattnet, simmar mot Ziggy. När hon kommer fram uppskattar hon att han varit under vattnet i 5-10 sekunder.

– Jag drar upp hans huvud över vattenytan. Han är helt lealös och tung. Jag ropar till min kompis Mikael som är på stranden att han ska komma och hjälpa mig. Tillsammans får vi upp honom ur vattnet.



Bara några dagar innan olyckan hade Ingrid sett ett tv-inslag om hur man räddar livet på sin hund. Efter inslaget letade hon ytterligare information och såg bland annat ett Youtube-klipp med tips om hur man lokaliserar en hunds hjärta. Därför visste hon precis vad hon skulle göra när de fått upp Ziggy på land.



Trodde det var kört

Ingrid började göra hjärtkompressioner och Mikael hjälpte till att blåsa in luft i Ziggys nos.

– Han var helt borta när vi började — han rörde inte en fena och hade ingen puls. Tungan var blå och efter en stund gick avföringen. Då trodde jag att det var kört, jag tänkte: ”Kan det bli mer tydligt?”



De gjorde HLR i vad Ingrid beskriver som flera minuter. Bredvid stod Ingrids femårige son Tim och skrek: ”Ziggy, dö inte!”



Efter en stund kvicknade Ziggy till. Han började röra på sig men föll ihop när han på vingliga ben försökte ställa sig upp. De bar upp honom till stugan, han flåsade och rosslade när han andades.

Efter samtal till Bagarmossens djursjukhus fick de uppmaningen att åka in direkt. Och där blev Ziggy kvar.



Dyr sjukvård

När NVP träffar Ingrid har Ziggy varit på sjukhuset i fyra dygn. Hans värden är bra och prover visar att inga inre organ skadats men han har fortfarande svårt med andningen.

– Så fort de tar bort syrgasen börjar han flåsa. Nu väntar vi och hoppas att andningen ska komma i gång. Kan han inte andas utan hjälp har han inte ett värdigt liv, och han kan ju inte ligga på djursjukhuset för evigt, säger Ingrid.



En annan sak som oroar Ingrid är kostnaden, efter fyra dygn på djursjukhuset hade notan redan kommit upp i nästa 40 000 kronor.

– Alla mina sparpengar har gått åt. Pengar som vi fått från en fond för ensamstående mammor, som skulle gå till semester för mig och Tim, har också gått direkt in i det här. Jag har inte råd, men vad gör man?



Ingrid har startat en insamling på Facebook – Rädda Ziggy – och många har skänkt pengar. De -pengar som eventuellt blir över kommer hon att skänka till någon förening som stöttar hundägare som inte har råd att finansiera sitt djurs akutsjukvård, exempelvis föreningen Labbehjärtat.

– Människovård är subventionerad, det är inte djursjukvården. Många tycker säkert att skatte-pengar inte ska gå till det, men jag skulle gärna se -någon slags subventionering. Att ha djur ger så mycket för många och jag tycker inte att pengar ska avgöra om djuret får leva.

Hon tillägger:

– Och så vill jag uppmana alla att lära sig att utföra livräddning på sitt djur. När jag väl lärt mig hur man gör fick jag användning för det direkt.





Ziggy på sjukhuset. Sedan NVP träffade Ingrid Hedman har Ziggy fått komma hem på prov. Han äter hjärtmedicin och får antibiotika, och har en lång återhämtningsperiod med återbesök på sjukhuset framför sig. Han måste vila och får inte leka eller gå långa promenader. Slutnotan från sjukhuset slutade på 40 000 kronor.