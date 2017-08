Antalet viltolyckor i trafiken har ökat kraftigt på kort tid. Under första halvåret i år har 269 viltolyckor inträffat i Nacka och Värmdö kommuner. Det är en ökning med över 72 procent jämfört med samma period förra året.

Framför allt är det kollisioner med rådjur och dovhjort som ökar, enligt statistik från Nationella viltolycksrådet.



Den dramatiska utvecklingen beror bland annat på att djuren blir allt fler och att jakttrycket på rådjur är lågt, menar Niclas Dahl, verksamhetsledare vid Älgskadefondsföreningen.

– Vi har de senaste åren haft mildra vintrar som har varit gynnsamma för viltet. Det har blivit lättare att hitta föda, vilket gör att stammarna ökar, säger han.



Mer rörelse under hösten

Enligt Niclas Dahl behöver jakten på rådjur öka för att trenden ska hävas. Under hösten rör sig viltet mer och risken för viltolyckor ökar dramatiskt. Viltolyckorna kostar samhället tre-fyra miljarder per år, enligt Niclas Dahl.