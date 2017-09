Prisutveckling för villor i Värmdö har gått ner med tre procent under juni-augusti.

Priserna på bostadsrätter har nästan stått still i Nacka och Värmdö de senaste tre månaderna. På villafronten har det hänt lite mer, åtminstone i Värmdö där det går att se en negativ prisutveckling med tre procent under perioden juni-augusti jämfört med föregående kvartal. I Nacka har nedgången varit blygsammare under samma period, en procent har priserna gått ner. I länet totalt har priserna på villor gått ner det senaste kvartalet med en procent.