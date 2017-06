Sjöhistoriska museet behöver flytta sitt fritidsbåtsmuseum från Djurgården, och har föreslagit Kattholmen i Gustavsberg som en tänkbar plats. Men något svar har man inte fått på åtta månader. Istället har kommunstyrelsen beslutat att en restaurang ska in i det gamla elverket.

Inne i en oansenlig båthall på Djurgården ligger Sjöhistoriska museets fritidsbåtsmuseum. Här samsas ett 100-tal klenoder som visar drygt 100 år av svensk båthistoria, från sent 1800-tal till nutid. 2016 hade man 48 375 besökare under sommarsäsongen.



Men nu måste samlingarna flytta då lokalerna ska användas till andra utställningar. Museet har, av staten, fått i uppdrag att etablera fler fritidsbåtsutställningar och museer på andra orter. I oktober skrev Sjöhistoriska museets chef Hans-Lennart Ohlsson till kommunledningen i Värmdö för att fråga om det fanns något intresse för att etablera ett fritidsbåtsmuseum i Gustavsberg.

– Jag drömmer om elverket, den gamla turbinhallen, och badhuset på Kattholmen, vilken fantastisk plats det vore för ett fritidsbåtens hall-of-fame eller veteranbåtsmuseum. Med den flytande årliga båtmässan, gästhamn och marina skulle Värmdö få ytterligare ett besöksmål. Och tänk om vi skulle ha säsongsavslutning på vår årliga veteranbåtsfestival i Gustavsberg i augusti. Det skulle nog många komma till, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef.



I december träffade han Värmdös kulturhuschef för att diskutera möjliga samarbeten kring Sjöhistoriska museets stora marinmålerisamling.

– Vi har Sveriges största marinmålerisamling, ja säkert norra Europas största, som både behöver magasineras och ställas ut, säger Hans- Lennart Ohlsson.



Alliansen avlog S-initiativ

Men något svar har museet inte fått från politiskt håll. I januari skrev Hans-Lennart Ohlsson på nytt till kommunstyrelsens nya ordförande Deshira Flankör, M. Men inte heller hon har svarat. Däremot avslog Alliansen i förra veckan S-inititativ till att undersöka om Värmdö kan stå som värd för Sjöhistoriskas fritidsbåtsmuseum. Kommundirektör Camilla Broo bedömer att ett fritidsbåtsmuseum inte bör prioriteras i nuläget, då resurser och fokus behöver läggas på det nya kulturhuset. Dessutom arbetar förvaltningen med att färdigställa ett långsiktigt avtal med Nationalmuseum kring driften av Porslinsmuseet.



Istället ska kommunen satsa på en restaurang i det gamla elverket på Kattholmen.

– Vi tror att restaurangverksamhet drar till sig folk till Gustavsberg. Samtidigt kommer antalet boende i området att öka vilket ökar behovet av fler restauranger, säger Deshira Flankör.

Varför har ni inte svarat på Sjöhistoriska museets brev?

– Jag kan inte svara för mina företrädare. Personligen tycker jag att det alltid är klokt att inte börja med avvisningsbeslut varför det har dröjt.

Betyder det ett absolut nej till dem även för en placering på annan plats?

– Vi får titta på den frågan, om sådan förfrågan på ny placering blir aktuell. Jag har vid ett tillfälle i början av året pratat i telefon med en av museets företrädare och sagt att frågan är under politisk diskussion.



Hans-Lennart Ohlsson har inte gett upp.

– Jag hoppas det inte är ett definitivt nej, och att man inte bygger bort alla möjligheter för oss på Kattholmen. Turbinhallen är alldeles för fin för att bara vara en restaurang och café, den är katedrallik. Det skulle vara kul om vi kunde öppna ett museum där.