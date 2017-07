Åldermannen Lars Alenfalk, C, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och ordförande för näringslivsnämnden.

Han tillträdde i höstas efter en intern kris inom Värmdöcentern. Partiet hade då halverat sina mandat i fullmäktige efter att Mica Nordström lämnat partiet och gått över till Liberalerna. Samtidigt fick Ina Ununger, C, lämna alla sina förtroendeuppdrag i kommunledningen, kommunstyrelsen och som ordförande i näringslivsnämnden.



Ville ha förändring halvtid

Orsaken som uppgavs var att partiet ville göra förändringar internt inför valet 2018. Men enligt uppgifter till NVP ska förändringarna ha skett efter påtryckningar från den M-ledda Alliansen. Ina Ununger stannade dock kvar i det internpolitiska arbetet bland annat som ny ordförande i centerns Värmdökrets och som politisk sekreterare och gruppledare för C i fullmäktige.

– Ina Ununger avsade sig sina uppdrag i oktober 2016 i syfte att ta en paus för att tänka över sitt engagemang i kommunpolitiken, skriver Lars Alenfalk i ett mejl till NVP.



Nu går Ina Ununger, efter förslag från Värmdöcentern, på nytt in som ny ledamot och ordförande för näringslivsnämnden igen.

– Efter en tids fundering och diskussioner har vi inom centern nu kommit fram till att tiden är lämplig för mig att avsäga mig uppdraget. Ina Ununger återväljs med tanke på hennes plats som gruppledare i fullmäktige och hennes ambition till fortsatt engagemang inom kommunpolitiken, skriver Lars Alenfalk.



”Känns rätt”

Ina Ununger säger att det känns rätt att återta posten som ordförande i nämnden:

– Det var ett förtroendeuppdrag jag hade, men det var roddigt i allianssamarbetet, och då kände jag att det var bättre att kliva tillbaka. Nu har saker förändrats och det finns ingen anledning för mig att inte återta mitt uppdrag. Vi har också internt fått saker på banan och nya människor så det känns jättebra.



Lars Alenfalk kvarstår i centerns politiska ledningsgrupp, som ledamot i kommunstyrelsen och som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och planutskott.