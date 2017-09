Tvist om nybygge i Kolvik

På två tomter i Kolvik pågår två byggprojekt där 14 byggbodar ska förvandlas till enbostadshus och en flygel till ett befintligt hus. Kommunen beviljade nyligen bygglov, under förutsättning att det inte blir HVB-hem. Samtidigt bedriver socialnämnden, via ett privat företag, redan stödboende på en av tomterna.

Det var i april som ett företag som driver stödboenden ansökte om bygglov på två tomter för ett enbostadshus på den ena tomten och tillbyggnad av ett befintligt enbostadshus på den andra tomten, där det i dag bedrivs ett stödboende i en villa. Anläggningen skulle, enligt företagets ombud, bli ett HVB-hem, då socialkontoret var inblandad.



I mitten av juni fick företaget besked om att ett avslag var att vänta, eftersom detaljplanen inte godkänner drift av HVB-hem. Byggkontoret kunde inte heller godkänna planlösningen.

Bara några dagar efter det fick byggkontoret in ett intyg från de två fastighetsägarna, om att byggloven skulle användas som bostäder.



Protester från grannar

I början av juli ändrade sig byggkontoret. Efter att sökande och byggherre ändrats till ett annat bolag, och planritningar gjorts om, sa man ja till bygglov för ett enbostadshus på 300 kvadratmeter med komplementbyggnad på den obebyggda tomten. Nybygget består av ett antal rum, fem toaletter, och ett kökspentry i en groventré. Man sa också ja till en tillbyggnad på 150 kvadrat till det befintliga huset på den andra tomten, där kommunen via företaget, driver stödboende.



Ett stort antal boende i Kolvik har nu skrivit till ledande politiker om byggnationerna och kräver att bygget stoppas, att en ordentlig utredning görs, att kommunens revisorer kopplas in och att avtalet med företaget som driver stödboende sägs upp.



Hur kommer det sig att ni beviljat bygglov, med kravet att det inte bedrivs HVB-verksamhet, samtidigt som det redan bedrivs verksamhet på en av tomterna?

– Vid intygande (från fastighetsägarna, red. anm.) anges att Migrationsverksamhet eller liknande inte skall bedrivas, samtidigt har länsstyrelsen i andra fall upphävt våra beslut och betraktat denna typ av boende (stödboende) som planenlig och att betrakta som enbostadshus. När det gäller den andra fastigheten har inte någon sådan fråga förekommit, säger bygglovhandläggare Conrad Grut i ett mail.



Ansökan utreds

Det bolag som sökt bygglov och är byggherre hotas av utmätning av Kronofogden. Bolaget har också obetalda fakturor till Värmdö kommun motsvarande cirka 80 000 kronor. Byggkontoret ser allvarligt på uppgifterna om att det bolag som fått bygglov och är byggherre är föremål för utmätning.

– Det är allvarligt och vi utreder om vi kan avvisa ansökan på sådan grund och neka bygglov baserat på sökandes vitsord, säger Conrad Grut.



Båda byggloven har även överklagats av flera sakägare då man anser att bygglovet beviljats på felaktig grund. Detta då det enligt stödboendet och socialkontoret i Värmdö inte finns några planer på att verksamheten ska avslutas.

– Vi bedriver de verksamheter vi anser nödvändiga. Vi har ett avtal och det fungerar väldigt bra med vad företaget erbjuder, säger Peter Frej, M, ordförande i socialnämnden som skrivit på avtalet.



Byggnadsnämndens ordförande Lars-Erik Alversjö, M, säger att bygglovsansökan stämmer överens med vad detaljplanen anger.

– Vi kan bara följa lagen. De kan inte bygga vad som helst eller göra förändringar som avviker, då får de riva. Vi kommer nu att noga följa bygget, säger han.