189 stöldbrott anmäldes i Värmdö under maj. Det är ovanligt många. För att hitta någon enskild månad som varit mer stölddrabbad än så får man gå tillbaka fem år i tiden. Och i jämförelse med tidigare års majmånader är det en chockökning — antalet anmälda stölder var nästan 27 procent högre än stöldsnittet som legat på 149 stycken per maj månad de senaste elva åren.



Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som bearbetats av journalistikbyrån Journalism++ och Nyhetsbyrån Siren.

Under förra månaden duggade stölderna tätt även i Nacka. 347 stöldbrott anmäldes, varav 23 var bostadsinbrott.



Många cyklar snoddes

Dessutom blev fler än vanligt av med sin cykel. Under månaden anmäldes 65 cykelstölder vilket är nästan dubbelt så många som snittet för maj sedan 2006. Det är fler än någon annan enskild majmånad sedan 2014.

Under junis första tolv dagar anmäldes 110 stöldbrott i Nacka. Cyklar har fortsatt vara ett hett tjuvbyte – 20 cykelstölder anmäldes under perioden.

Inom kategorin stöldbrott ryms allt från stöld av bil, cykel eller annat motorfordon, till snatteri och stöld från butik, fickstöld och bostadsinbrott. Villainbrotten minskar dock i Värmdö.

– Till och med vecka 23 hade vi 29 anmälda villainbrott i år. Under samma period i fjol var vi uppe i 37 stycken, säger Magnus Mohlin, kommunpolis i Värmdö.



Enligt anmälningsstatistik från polisen verkar stöldvågen i Värmdö ha mattats av något under juni. Fram till den 12 juni hade 48 stöldbrott anmälts. Elva av dem var båtrelaterade, och tolv var stölder ur eller från motordrivna fordon. Tre inbrott rapporterades också in till polisen.



Fick påhälsning av tjuvar

Bengt-Åke Adeen i Hemmesta är en av de som fick påhälsning av tjuvar under juni.

– Vi har bott i det här huset i 40 år utan att det hänt något. Men nu har vi varit med om två inbrott, ett i höstas och ett nu i veckan. Två av mina grannar i området har också haft inbrott den senaste tiden, och det är klart att det blir en oro. Kan man lämna sitt hus? Man kan ju undra var folks moraliska kompass tagit vägen nu för tiden, säger Bengt-Åke Adeen.



Vid inbrottet i höstas i bostadshuset stals både guld och silver, medan det senaste inbrottet skedde i förrådet.

– Jag kan inte se att något blivit stulet den här gången – förutom en påse lök. Det vittnar kanske om att de var hungriga, säger Bengt-Åke Adeen.