Fem dagar i veckan håller Daghöjden öppet för tio demenssjuka Värmdöbor. De går ut på promenader, lagar mat ihop, påtar i trädgården och åker på utflykter.

– Att få vara på en dagverksamhet bromsar sjukdomsförloppet. Vi har sett att en del som bara suttit hemma tidigare börjat ge sig ut igen och göra aktiviteter efter en tid hos oss. Vi jobbar mycket med att man ska få behålla sina funktioner, att man till exempel hjälper till i köket om man vill. Det är viktigt att känna sig behövd, att känna att man har en uppgift, säger undersköterskan Heléne Valentin som jobbar på Daghöjden.



Fyra heltider kan bli tre

I nuläget finns det fyra heltidstjänster på Daghöjden.

– Men kommunen tycker att vi ska klara oss på tre heltidstjänster. Vi anser att vi inte kommer kunna ha en lika bra verksamhet då. I perioder finns det de som är sämre och behöver två av oss i personalen. Då är den tredje i såna fall ensam med nio äldre. Det säger sig självt att det kommer bli betydligt sämre, säger Heléne Valentin.

Hon sitter tillsammans med resterande personal och några anhöriga utanför Daghöjden och fikar.

– Det vore hemskt om det här blir av. De får inte göra så bara, säger Birgitta Stenberg, vars make går på Daghöjden.

- Jag förstår inte hur kommunen tänker. De dementa blir fler, inte färre och det här är Värmdös enda kommunala dagverksamhet. Det är skamligt att dra ner på en verksamhet som fungerar så bra, fyller Ullastina Blomqvist, vars make också är på Daghöjden, i.

Personalen på Daghöjden har skrivit ett öppet brev som de skickat till ansvariga på kommunen. De skriver bland annat att de inte kan se hur de efter en personalneddragning ska kunna ”leva upp till kvalitetsgarantin och i alla lägen garantera våra gästers säkerhet under deras vistelse på Daghöjden.”

De lägger också ett motbud: ”Vi som jobbar på Daghöjden har lagt fram ett förslag om att alltid vara fyra personal under tiden våra gäster är här och två personal under tiden innan och efter vi har verksamhet.”



Inget beslut är taget

Gabriella Rodling, vård- och omsorgschef i Värmdö kommun, säger att personalens önskemål tagits med i beräkningen, och att det inte är bestämt när beslut om en eventuell nedskärning ska tas.

– Vi för alltid en dialog med medarbetarna samt är alltid öppna och tacksamma för förslag som kan förbättra våra verksamheter. Detta visar på bra engagemang, säger hon.