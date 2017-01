Enligt en undersökning gjord av Dagens Nyheter med hjälp av siffror från Försäkringskassan är Värmdö tillsammans med Nynäshamn den kommun i länet där psykiatriska diagnoser ökat mest under fem års tid. 2010–2015 ökade andelen sjukskrivna i Värmdö med 73 procent.

I Värmdö är 13,9 invånare av 1 000 sjukskrivna på grund av stress, som hör till diagnosgruppen anpassningsstörningar och reaktioner orsakade av yttre händelser. 26,4 invånare av 1 000 är sjukskrivna på grund av psykiatriska diagnoser.

Sigrid Salomonsson är enhetschef för psykosociala teamet på Gustavsbergs vårdcentral och tror inte att man är mer stressad i Värmdö än i andra kommuner.

En stor enhet med psykologer finns tillgängliga på vårdcentralen där fokus kring psykisk ohälsa är stor. Gustavsbergs vårdcentral har uppmärksammat stress och psykiska sjukdomar hos sina patienter i 15 år och satsat på att ha så mycket psykologer och kuratorer som möjligt enligt regler och avtal. Detta är på vårdcentralens eget initiativ då de har sett hur vanligt det faktiskt är i befolkningen.



Skapa ett liv i balans

Sigrid Salomonsson berättar att stressrelaterad ohälsa är överrepresenterat bland kvinnor mitt i livet som arbetar och har småbarn. Utmattningssyndrom är en av de vanligaste orsak­erna till sjukskrivning, och utvecklas oftast av en kombination av privatliv och arbetssituation. Hon berättar att kortvarig stress inte är farligt, men långa perioder utan återhämtning kan få allvarliga konsekvenser.

Vidare berättar hon hur viktigt det är att kompetens om psykisk ohälsa finns bland personal på vårdcentraler.

– En tredjedel av patienterna i primärvården lider av psykisk ohälsa, vanligast är ångest och depression.

En del forskning visar att vårdande yrken har större risk att utveckla stressrelaterad ohälsa, men det är många faktorer som spelar in, långa pendlingar, trivsel på arbetet och ojämn fördelning av hemarbete är några av dem.



Vad ska man göra om man känner sig stressad och orolig?

– Om man känner sig stressad är det viktigt att skapa ett liv i balans. Försök planera in pauser, träning och tid för avkoppling. Prata med familj och vänner, ta hjälp på arbetet, försök förändra en ohållbar situation, säger Sigrid Salomonsson.