De kommunanställda kvinnorna i Värmdö är betydligt sjukare än männen, och deras sjukfrånvaro ökade, medan männens minskade. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så stor som männens, 10 procent jämfört med 4,6 procent.

Högst sjukfrånvaro finns inom vård- och omsorgen, 11,03 procent, även om den minskat jämfört med 2015 (11,38). Även inom kultur- och utbildningssektorn ses en ökning i sjukstatistiken. För tjänstemännen inom samhällsbyggnad/tillväxt har sjukfrånvaron minskat något, och för de anställda på Skogsbo, som arbetar med administration, ledning, service och ekonomi har den minskat rejält.



Långtidssjuka ökar

2016 låg den totala sjukfrånvaron i kommunen på 8,7 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. En större ökning skedde för långtidssjukfrånvaron, medan kortidssjukfrånvaron minskade marginellt.

Enligt SKL var den totala sjukfrånvaron i kommunerna i riket 7,2 procent 2016 (vägt medeltal) och i Nacka 6,2 procent.

Den totala sjukfrånvaron i kommunen har stadigt ökat varje år sedan 2010/2011, då den låg på 6 procent, även om ökningstakten minskat. Och långtidssjukfrånvaron har mer än fördubblats de senaste sex åren. Men siffrorna förvånar inte personalkontoret.



Följer nationell trend

– Sjukfrånvaron följer den trend som kan ses i landet i stort. Glädjande nog har ökningstakten i vår kommun stannat av de senaste åren och preliminära analyser visar att sjukfrånvaron minskat något under det första kvartalet 2017, det vill säga frisknärvaron ökar, säger Eva Gustafsson, personalchef i Värmdö.





...men här har trenden brutits

På äldreboendet Djuröhemmet har man kunnat vända sjukfrånvarotrenden. I september 2016 var sjukfrånvaron bland de högsta i kommunen, 15,9 procent. Men på bara sex månader har man nu halverat sjukfrånvaron, i mars 2017 ligger den på 7,15 procent.



Under 2016 erbjöds alla medarbetare att få bada och träna på Gustavsbergsbadet två gånger per vecka. I september påbörjades en särskild hälsosatsning:

Föreläsningar om kost och motion, som all personal fick ta del av.

En lagtävling, där medarbetarna fick poäng för hälsosamma livsstilsval, där varje val räknades, inte bara motion utan även till exempel sömn och att ge positiv feedback.

Och en kartläggning av arbetsplatsen för att förbättra arbetsmiljön och ta fram handlingsplaner.

Ett arbete som ska fortsätta ett par år. Man har också arbetat med rehab-samtal och haft hjälp av företagshälsovården.

– Det är svårt att säga vilken insats som haft störst effekt men allt sammantaget har lett till att sjukfrånvaron halverats. Och det känns otroligt positivt att våra medarbetare blivit friskare och mår bättre. Det betyder otroligt mycket för hela verksamheten, det blir en helt annan kontinuitet för våra boende och en större trygghet för alla medarbetare. Men det är ett långsiktigt arbete, säger Inger Myhlback, enhetschef på Djuröhemmet.



Startade satsning i höstas

Eva Gustafsson säger att den ökning i frisknärvaron som man nu ser i kommunen sammanfaller väl med den satsning och aktiviteter som nu pågår och som startade hösten 2016.

– Att Djuröhemmet prioriterades för satsningen var för att det var en lagom stor enhet, med engagerade ledare och medarbetare och där det fanns goda förutsättningar att satsningen skulle få effekt på sjukfrånvaron, som vid tiden var bland de högsta i kommunen. Vi har fokus på ökad frisknärvaro även under 2017 och har anställt en rehabiliteringskonsult som har ett uppdrag att stötta verksamheter och ledare i rehabiliteringsarbetet, säger Eva Gustafsson.