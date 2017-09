Sista lyftet med gänget

Basen öppnades 1993. 24 år senare jobbar här cirka 30 personer, varav nio piloter, nio ambulanssjukvårdare, tio sjuksköterskor plus tekniker. Årligen görs 2 500 uppdrag från helikopterbasen i Mölnvik.Kommunen har aldrig kunnat ge något permanent bygglov på grund av flygsäkerhetskrav. Runt basen ligger affärsverksamheter, bostäder och skolor. Under årens lopp har boende klagat på buller kopplat till flyget. Landstinget och Värmdö kommun har i drygt 20 år försökt att hitta en lämpligare placering av basen, men utan att lyckas.

Det blåser sidvind när NVP besöker helikopterbasen i Mölnvik. Chefspiloten och baschefen Tommy Hellström förbereder ambulanshelikoptern för kvällens insatser med en kollega. Det har han gjort sedan 2002, men basen öppnades redan 1993.

– Då var det bara ett hål i skogen. Nu är platsen alldeles för liten för en helikopterflygplats, säger han.



Många blev ledsna

Beskedet att stänga basen i Mölnvik kom inte som en överraskning för de cirka 30 anställda, ändå var många ledsna över beskedet.

– Vi är vana att vara här, placeringen i länet har varit jättebra. Det finns ingen i personalen som tycker det här är roligt. Norrtälje ligger i norra delen av länet och helst ska verksamheten ligga mitt i Stockholms län, men Mölnvik är inte en fullgod flygplats som vi kan använda. Det finns inget egenintresse för oss att flytta från Värmdö, men vi kan inte påverka detta. Vi gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för alla våra patienter, säger han.



Säkerheten ifrågasatt

I maj tvingades operatören meddela landstingets tjänstemän att säkerheten inte längre kunde garanteras och att basen måste stängas.

– För att vi som företag ska operera med bibehållen säkerhet kan vi inte operera från en bas med uppenbara säkerhetsbrister och som inte godkänts. Det har vi påtalat under lång tid, till slut måste den som är ansvarig säga stopp, men jag tror inte landstinget riktigt förstått problemen, säger Tommy Hellström.



Flera incidenter

För att området skulle bli säkert skulle man, säger han, behöva ta bort vägen, skog, skyltar, bilfirman och andra närliggande fastigheter. Hela flygplatsen skulle behöva byggas om. Genom åren har det skett flera incidenter, men hittills har inte människor skadats allvarligt.

– Man behöver ju inte vara flygplatschef för att förstå att det här inte är en lämplig plats för en flygplats. Vi utför cirka 2 500 uppdrag per år vilket genererar många starter och landningar. Det ökar ju risken. Det är som en väg utan viltstängsel. Det är naturligtvis jätteovanligt att det blir tekniska fel på helikoptrar, men om det skulle hända, skulle inte jag vilja vara rakt över ett fullsatt McDonalds, säger Tommy Hellström.



De anställda har i mer än 20 år levt med att deras arbetsplats bara haft ett tillfälligt tillstånd och är luttrade efter många års utredningar och politisk träta.



Temporär lösning

– Redan från början sa man att detta var en temporär lösning och att vi ska flytta härifrån. Att beslutet att stänga dök upp som gubben i lådan stämmer inte. Och om Mölnvik är en bra plats varför har man då plöjt ner både tid och pengar på att utreda andra platser, undrar Tommy Hellström.



Operatören har tidigare varnat för att patientsäkerheten kan påverkas av flytten. Tommy Hellström säger att det tar 13 minuter att flyga till Mölnvik från den nya basen i Norrtälje.



Alla ska få hjälp

– Många uppdrag startar från andra platser där vi befinner oss just vid det tillfället och vi kommer självklart hjälpa alla som behöver vår hjälp så snabbt vi kan, oavsett var vi har vår bas, säger Tommy Hellström.



Vid midnatt, natten mot söndag, stängdes till slut den provisoriska helikopterbasen i Mölnvik efter 24 år. De två helikoptrarna och en av ambulansbilarna flyttas nu till Norrtälje.

För de anställda, varav fem Nacka- och Värmdöbor, väntar nu betydligt längre resvägar.