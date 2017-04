Värmdös politiska system har varit satt under lupp under år 2016. Det är kommunrevisorerna som genomfört en särskild granskning med hjälp av revisionsfirman PwC. Bland annat har PwC granskat hur aktiva nämndernas varit i att leda, styra, följa upp och kontrollera sin verksamhet och ekonomi.



Sjutton gula kort

Resultatet visar att ingen av de nio nämnderna klarar sitt uppdrag fullt ut.

Och av de tre granskade områdena mål/uppdrag, uppföljning/kontroll och resultat anses 7 av 27 vara tillfredställande, och 17 får gult kort; delvis tillfredställande. Och vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden får rött kort vad gäller deras ansvar för resultatet.

PwC konstaterar att flera av nämnderna har beslutat om specifika mål, utan att ha beslutat om indikatorer för att följa upp dem. ”Vi anser att det är en svagare typ av styrning” skriver man.



Separat granskning

Flera av nämnderna som prognosticerar ett underskott under året saknar också en konkret uppskattning i siffror av effekterna av de beslutade åtgärderna för att nå en budget i balans.

PwC har också gjort en separat granskning av årsredovisningen, där man konstaterar att kommunen lever upp till kommunal­lagens krav på en ekonomi i balans, men att de enskilda verksamheternas utfall inte är förenligt med fullmäktiges övergripande mål om god ekonomisk hushållning. De är endast uppfyllda till knappt 30 procent.

Samma gäller de mål som utgår från Vision Värmdö 2030. Nu överlämnar Värmdös förtroendevalda revisorer sin egen revisionsberättelse och redogörelse tillsammans med PwC:s rapporter.



Väcker frågor kring styrning

Kommunrevisorerna ifrågasätter att kommunstyrelsen redovisar ett större överskott samtidigt som vård- och omsorgsnämnden redovisar ett stort underskott. ”Det indikerar enligt vår mening att resursfördelningen i budgeten inte fungerar helt tillfredställande” skriver man.

De anser också att den stora avvikelsen mot investeringsbudgeten är otillfredställande och väcker frågor kring styrning och prioritering av investeringar.

Revisorerna konstaterar att resultaten inte är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål. Trots bristerna tillstyrker de att fullmäktige beviljar nämnder och styrelser ansvarsfrihet för 2016.

I dag, onsdag, ska kommunfullmäktige ta upp frågan.