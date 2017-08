Pressade folk på pengar – döms till två års fängelse

Mannen beskrivs i domen som den mest drivande i utpressningshärvan, där gärningsmännen systematiskt gått tillväga på ungefär samma sätt mot alla målsägande. Det vill säga att på en kontaktsida på nätet utge sig för att vara en tjej som säljer nakenbilder eller videos, och när en användare väl fört över pengar via Swish till någon av trions konton, så har Värmdöbon och en av kvinnorna agerat föräldrar och ringt upp beställaren och påstått att tjejen de haft kontakt med är minderårig.



Därefter har de berättat för personerna att de avser att göra en polisanmälan om de inte betalar skadestånd till familjen, vidare har de hotat personerna med våld samt att de ska kontakta deras arbetsgivare om de inte får pengarna.



Enligt domen har det bara på Värmdöbons fyra konton, under den aktuella perioden, kommit in omkring mellan 1 000 000 och 1 500 000 kronor. I Värmdöbons fängelsestraff ingår även brott som ägt rum vid andra tillfällen, som misshandel, olovlig körning, grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott.



Kvinnorna i utpressningshärvan har fått något mildare straff. Den ena döms till ett och ett halvt års fängelse, medan den andra som haft en mer undanskymd roll endast får 160 timmars samhällstjänst.