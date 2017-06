En kvinna i Värmdö larmade polisen efter att en orm av okänd sort tagit sig in hennes hus.

Strax efter klockan 16 på torsdagseftermiddagen larmade en Värmdökvinna polisen. En orm hade slingrat sig in i hennes bostad och hon visste inte hur hon skulle få ut den.



Kvinnan visste inte om det var en snok eller huggorm som tagit sig in.



Någon hjälp av polisen ser hon dock inte ut att få.

– Nä, insmitande ormar får man tyvärr klara själv. I alla fall i första skedet. Men jag förstår att det är en jobbig situation om man tror att man har en huggorm under kylen, säger Anna Westberg, presskommunikatör vid polisens ledningscentral.