Det är en strid ström av olika människor som knackar på dörren hos hemtjänsttagare i Värmdö. I snitt får äldre Värmdöbor med minst två hemtjänstbesök per dag besök av hela 18 olika personer på fjorton dagar – och då har inte matleveranser, trygghetslarm eller hemsjukvård räknats med.



Näst flest i länet

Det visar ny statistik från kommun- och landstings-databasen Kolada som nyhetsbyrån Siren sammanställt. Siffrorna avser både kommunal och privat hemtjänst. I jämförelse med övriga Stockholmskommuner är antalet personer från hemtjänsten som brukarna i Värmdö får träffa många. Det är bara Nykvarn, med sina 20 hemtjänstpersonal per brukare och två veckor, som slår Värmdös antal.



Hög sjukfrånvaro

– Man ska känna sig trygg och säker i sitt boende, och veta vem det är som kommer. Jag tycker inte att man ska träffa så här många olika hemtjänstpersonal, säger Gabriella Rodling, nyanställd vård- och omsorgschef i Värmdö.

Hög sjukfrånvaro bland de anställda kan vara en förklaring till att de äldre fått träffa så många olika personer från hemtjänsten, tror hon.

– Det försöker vi få bukt med, och vi pratar mycket om hur de anställda ska trivas bättre på jobbet. Men det kommer alltid vara så att personal blir sjuk, eller har semester, eller att deras barn blir sjuka. Och med sjukfrånvaro får man en högre andel timanställda. Vi har också tvingats hyra in personal från bemanningsföretag.



Söker planerare

Gabriella Rodling säger att kommunen just nu arbetar med att förbättra kontinuiteten för Värmdös äldre med kommunal hemtjänst.

– Bland annat ska befintliga rutiner revideras och implementeras i arbetsgrupperna. Vi har just nu ute en annons där vi söker planerare för den kommunala hemtjänsten.

– De som sitter med planeringen är de som kommer bestämma vem som ska gå till vem, och ha en övergripande syn. Jag är helt övertygad om att det kommer ge en bättre kontinuitet.



Aldrig vara lägst i länet

Däremot kommer Värmdö aldrig ligga lägst i länet när det kommer till antal personal per hemtjänsttagare, säger hon vidare.

– Vi har så mångat sommargäster som kommer – antalet brukare och timmar inom hemtjänsten går alltså upp på sommaren. Då måste vi ta in vikarier, eftersom vi inte kan fastanställa personal som vi sen måste säga upp i augusti-september när brukarna flyttar hem igen.