Att Alliansen förlorade sin majoritet under den politiska turbulensen som rådde tidigare i december kan ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll. Det eftersom den tidigare L-politikern Allan Sooman uteslöts ur Liberalerna, blev politisk vilde, och sa att han kommer rösta med SD i framtiden.



Behöver stöd från andra

Det innebär att Alliansen har 25 av 51 mandat i fullmäktige, och därmed ingen egen majoritet. Det betyder i sin tur att Alliansen är i behov av stöd från andra partier i varje enskild fråga.

Än så länge är det oklart hur SD ska använda den eventuella vågmästarrollen.

– Det får vi se hur det löser sig, hur det blir. Vi kommer att rösta på de alternativen som vi tycker är bäst, säger Thorulf Empfevik, SD.

– Det här hände ju precis före jul, så diskussionen om hur vi ska ställa oss tar vi efter nyår. Vi ska ha ett styrelsemöte i januari, samma vecka som kommunfullmäktige.



Är det inte lite sent inpå?

– Nej, vi måste smälta det här först. Vi har inte bestämt allt än inom gruppen, vi måste vara eniga i hur vi ska ställa oss.

I frågan om Gustavsgårdens framtida driftsform är SD däremot eniga om att de är emot en privatisering.

– Där är vi samstämmiga med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.



”Öppna för diskussioner”

Det kan också bli det som fäller privatiseringsplanen.

– Det hänger på var Allan Sooman, som blivit vilde, tar vägen. Om han väljer att stödja och rösta som SD finns det ingen majoritet för att privatisera Gustavsgården längre. Det är bara ett konstaterande, säger Mikael Lindström, S, oppositionsråd.

Mikael Lindström menar att det inte nödvändigtvis behöver bli så att SD blir vågmästare.

– Jag vet inte om man ska säga att SD har en vågmästarroll egentligen. Vad man kan säga är att Alliansen har tappat sin majoritet.

Och vilka de är som är eventuella vågmästare i en sådan situation beror lite på Alliansen.

Är ni öppna för ett sam­arbete med Alliansen?

– Vi är öppna för alla diskussioner som leder till att vår politik får genomslag.

Går det att räkna med att Alliansen kommer fortsätta styra?

– Det är just nu den samling partier som är störst, så jag räknar med att den kommer att göra sitt bästa för att försöka, säger Mikael Lindström.

– Ja, säger Deshira Flankör, M, kommunstyrelsens nyblivna ordförande.

Deshira Flankör menar också att det inte är säkert att SD får en vågmästarroll.

– SD måste tro att de har en enad opposition. Och så är det inte riktigt. Det är en väldigt snabb slutsats att dra skulle jag säga.



Större och bredare

Nu är det viktigt att ”tänka större och bredare”, säger hon vidare.

– Jag vet att det finns möjligheter till lösningar som är breda nog.

Är det ett samarbete vänsterut du tänker då?

– Vi har inte sett effekterna av det här ännu. Det är svårt att säga, men jag siktar på utveckling och breda lösningar som når fler. Givetvis kommer jag jobba aktivt för att lyssna in även delar av oppositionen vid speciella frågor.

Hur det nya parlamentariska läget kommer att falla ut kanske klarnar vid kommunfullmäktiges först sammanträde för året, den 25 januari 2017.



Forskare: Det kan vara positivt



Vad händer när den politiska majoriteten i en kommun förlorar sin majoritet? Vi frågade statsvetaren Jessica Wide, universitetslektor på Umeå universitet, som har forskat om kommunal demokrati.



– Minoritetsstyre är numera inte så ovanligt på kommunal nivå. Efter det senaste valet 2014 styrs nästan en tredjedel av de svenska kommunerna av en minoritet. Det beror bland annat på SD:s framgångar, säger Jessica Wide.

Ett minoritetsstyre kan både resultera i att politiken inte går att genomföra alls – och att nya samarbets­former och överenskommelser skapas.

– Det innebär antingen att den styrande minoriteten hela tiden får söka stöd för sina förslag och förhandla med övriga partier, eller att man kommer överens om mer fasta uppgörelser. Det kan vara positivt för demokratin – de politiska besluten har en starkare förankring när partierna hela tiden förhandlar. Men det kan vara negativt för att det är svårare att fatta beslut, och det blir otydligare för väljarna när styrande minoritet och oppositionen glider samman.



Går att utlysa nyval

Om det politiska läget låser sig och det är helt omöjligt att fatta beslut finns det sedan 2011 möjlighet att utlysa nyval i kommuner. Då krävs dock att två tredje­delar av kommunfullmäktige röstar för det, berättar Jessica Wide.

– Detta är ett viktigt instrument för att pressa partierna att faktiskt samarbeta – oftast vill de flesta partier undvika nyval eftersom risk­en är att man själv förlorar på det.