Efter att den förra ägaren Sjöfartsverket gjort en lite sämre modern putsning av den gamla stenfyren från 1770 har Skärgårdsstiftelsen i samarbete och finansiering av Länsstyrelsen gett Östersjöns drottning en delvis ny skrud.

– Det var nödvändigt att ta bort och sätta ny fog på den undre delen som är av gråsten. Det är väldigt utsatt här ute, det blåser och det är salt. Så det var nödvändigt med den här renoveringen, säger öns tillsynsman Anders Södergren, mest känd som Ante i Skärgården.



Var namnet Östersjöns drottning kommer ifrån vet han inte. Men han tillstår att fyren är en av Östersjöns absolut snyggaste och intressantaste. Och att namnet passar på den ståtliga stenfyren.



Fyren lyser ännu i dag, men är inte i drift som fyr. Den är dock fortfarande ett viktigt sjö- och landmärke och ett populärt turistmål. Den visas av tillsynsman under sommaren och även Sandhamnsguiderna har verksamhet på ön.



23-metersfyren välbesökt

– Det kommer mer folk hit än man kan tro. Ön och fyren är speciella, ingen tvekan, menar Anders Södergren.

Grönskärs fyr visade vägen in mot Sandhamn, den naturliga sjövägen förr i tiden. Efter 1961 tog Revengegrundet, några sjömil söderut, över rollen som farledsfyr in mot Sandhamn och Stockholm.

Grönskärs fyr byggdes redan 1770, den blev 23 meter hög byggd i åttkantig fot av gråsten från ön och av sandsten från Roslagen. Och eftersom den redan står 15 meter upp på den relativt höga ön och då själva fyrverket är ytterligare några meter högt har den en rejäl lyshöjd.



Trähusen näst på tur

När Skärgårdsstiftelsen tog över Grönskär 1984 var fyren i dåligt skick, inte minst för att den sprutats med cement runt om. När man lite senare hackade bort skorpan fann man en mycket vacker stenfasad. Nu har man gjort en ny renovering av fogarna, med en så kallad fogstrykning.



Nu återstår renovering av de tre husen på ön, varav ett är lika gammalt som fyren.

– De upptäckte nog rätt snabbt att det inte gick att bo i ett stenhus härute, säger Anders Södergren och tillägger:

– Men även trähusen behöver renoveras. Husen liksom blästras av salt.