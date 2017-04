Nyanländas hyra: 5 700 för 13 kvadrat

Det ser precis ut som containerboendet vid Gustavsgården. Skillnaden är att rummen mynnar ut i en lång korridor. Här bor cirka 20 nyanlända med permanent uppehållstillstånd. De delar på två kök, fyra toaletter, fyra duschar och en tvättstuga. Modulerna sattes upp i fjol.

Inne på toaletten är det stopp i golvavloppet, i tvättstugan luktar det mögel — golvet är missfärgat och tvättmaskinens avlopp är draget uppåt, utanför två duschkabiner lutar golvet från golvbrunnarna — och vatten blir kvar på golven. I ett av duschrummen verkar värmen fått slag — det är bastuvarmt.

Vi träffar en äldre kvinna på 64 år från Syrien. Hon har svårt att gå, får ingen etableringsersättning och väntar på sin man som inte fått uppehållstillstånd än. Hon säger att hon har svårt att sova för det är så lyhört och mycket spring i korridoren. En yngre man, som kom från Syrien till Värmdö för nio månader sedan, slår ut med händerna och säger ”Vad ska vi göra?”. När han flyttade in i sitt rum fanns det en säng och en garderob. Kylskåp, mikrovågsugn och TV har han skaffat fram själv.

”Går inte ihop”

Han, och de andra ensamhushållen, får betala 5 700 kronor för ett 13 kvadratmeter stort rum, medan en familj får betala drygt 8 000 för cirka 27 kvadrat.

Det här tycker Värmdöbon Ebba Hagander Mir, som engagerat sig för alla nyanlända, är helt galet.

– Det är alldeles för mycket, oskäligt. De får en etableringsersättning på 6 500 kronor, och har en hyra på 5 700 kronor. Det säger sig självt att det inte går ihop. Köper du ett busskort, så är pengarna slut. Dessutom ska du dela toa, dusch och kök med alla andra, säger hon.

Värmdös tekniska nämnden äger modulerna. Näringslivsnämnden hyr dem av tekniska nämnden och hyr i sin tur ut bostäderna i andra hand till de nyanlända.

Även S ifrågasätter hyressättningen eftersom näringslivsnämnden tar ut en tredubbel hyra av de nyanlända mot vad tekniska nämnden tar betalt.

För bostäderna i Gustavsberg tar tekniska nämnden 1 585 kronor per kvadratmeter och år, medan näringslivsnämnden tar ut en hyra på 5 261 kronor per kvadratmeter och år för ett rum på 13 kvadratmeter. Det kan jämföras med att Värmdö Bostäder tar en snitthyra på 1 173 kronor per kvadratmeter och år för sina hyreslägenheter.

Enhetschef Sandra von Euler Letsch på arbetsmarknad- och integrationsenheten i Värmdö säger att alla nyanlända boende i kommunens modulhus får betala samma hyra, 5 700 för ensamstående och drygt 8 000 för familjer. Hyrorna utgår från de olika ersättningarna nyanlända får från Försäkringskassan. Det gör att hushållen i de flesta fall inte behöver söka ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning.

”Kan låta mycket”

– Det kan låta mycket att vi tar ut 5 700 kronor, men de facto betalar de 1 854 kronor, eftersom våra nyanlända är berättigade till bostadsersättning. Och får de inte det görs en annan bedömning. Hyran går till att täcka kommunens kostnader för modulerna, drift, underhåll, bevakning och andra kringkostnader, säger hon.

Ebba Hagander Mir ifrågasätter hyresprincipen.

– Hyressättningen baseras ju på vad de får för bidrag. Problemet blir när de går ut i jobb, då sitter de med höga hyror och kanske inte får bostadsbidrag. Och det i sig uppmuntrar ju till svartarbete. Det bästa vore ju om man hanterade dessa människor som blivande skattebetalare istället.