Den 10 augusti skrev Kullsvedsskolans föräldraförening, Autism- och Aspergerföreningen och FUB Nacka Värmdö ett öppet brev till vård- och

omsorgsnämnden om att de blivit kontaktade av ovanligt många medlemmar

under sommaren. Detta eftersom beslutade LSS-insatser löpt ut och de gamla inte förlängts i avvaktan på nya beslut.

– Vi ansökte om ledsagning i juli, men det är fortfarande inte prövat. Det finns ett annat fall där man stått utan beslut för kortidsvistelse och ledsagning sen i mars, berättar Helen Borell, från FUB Nacka Värmdö.



– Det har varit väldigt mycket oro och ångest, de är ju utlämnade till handläggaren för att få hjälp, och när de inte hör något så är de rädda för att insatsen ska dras in, säger Anna Brandström, ledamot i Kullsvedsskolans föräldraförening.



Upptäckt allvarliga brister

I juni beslutade nämnden, på MP:s initiativ, att saken skulle utredas. Den 14 augusti svarade vård- och omsorgsnämndens ordförande Jan Dolk, KD, föreningarna att kommunen följer den lagstiftning, regelverk och de riktlinjer som gäller.



Men nu har biståndsavdelningen upptäckt en rad allvarliga brister där rättssäkerheten kan vara hotad. 20 funktionsnedsatta personer berörs.

– Det är mycket olyckligt. Vi ber om ursäkt och arbetar snabbt för att säkerställa handläggningen i varje enskilt ärende, säger Veronica Östlin, avdelningschef på

biståndsavdelningen.



15 ärenden inte beslutade

Det man har upptäckt är att ett flertal beslut har löpt ut utan att nya beslut har fattats. 15 individer saknar i nuläget beslut om en eller flera insatser. Lika många ansökningar har kommit in utan att en utredning gjorts eller beslut fattats. Det har heller inte gått att följa ett 15-tal ärenden i kommunens datasystem då det saknas journalanteckningar.

– Vi arbetar nu förebyggande för att detta inte ska kunna hända igen och vi fortsätter att gå igenom våra rutiner, säger Veronica Östlin.



Anna Brandström ställde i förra veckan frågor om det inträffade under allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträde.



Oppositionen kritisk

– Det här visar att rutiner och uppföljning inte fungerar. Det är ytterst ledning och styrning som inte fungerar, säger hon. Jan Dolk, KD, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, sa i fullmäktige att han trott att det gått rätt till, men att han nu fått veta att vad som skett. Biståndsenheten har upprättat en avvikelserapport och förbereder att lex Sarah-anmäla sig själv.

– Då får vi underlag för hur vi ska gå vidare med detta, sa han i fullmäktige.



Henrik Paulsen, S, ledamot i nämnden, var kritisk:

– Enligt min uppfattning är det en sektionsledning som inte har koll på situationen och en Allians som inte har koll på förvaltningen. Och att Jan Dolk skriver att ”vi följer den lagstiftning och regelverk som gäller” är väl ett konkret exempel på en förvaltning som inte gör det.



Efter mötet gick Ammi Kronblad, L, ut i ett pressmeddelande om att det skett grova tjänstefel i handläggningen i LSS-ärende. L kommer att begära en internutredning och en konsekvensanalys.