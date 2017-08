Sedan 2014 har fem personer — däribland Sievert Nilsson — arbetat med att ta fram material till en nostalgikarta. Fokus har varit på de så kallade nybyggarna, de som byggde sina stugor på Saltarö eller Skärmarö under 1930-talet.

Visste du att filmen ”En skärgårdsnatt” med Ingrid Thulin spelades in på Saltarö eller att stjärnkocken Werner Vögeli bodde här? Om inte så passa på att införskaffa den nya nostalgikartan över Guldkusten på Saltarö-Skärmarö.

Om man svänger av från Saltarövägen, antingen vid Innersvängen eller vid Saltarö Allé, och kör mot viken så kommer man ner till det som i folkmun kallas Guldkusten. Den löper mellan Alléviken och en bit väster om Gyllviken.

– Av någon anledning kallas området för det, men ingen vet varifrån namnet kom, säger Sievert Nilsson, idéspruta bakom Saltarö-Skärmarö Nostalgi-

karta, SNK.



Sen 2014 har en grupp om fem personer arbetat med att ta fram material till en nostalgikarta. Fokus har varit de så kallade ”nybyggarna” det vill säga de som byggde sina stugor på Saltarö eller Skärmarö under 1930-talet.



Thulin badade naken

– Det var Percy Tamm som skapade stugområdet. Tamstorp AB sålde, medelpriset 1934 låg på 75 öre per kvadratmeter. Vi studerade om det var dyrare att bo vid stranden än inåt landet. Men det var ingen skillnad. Ingen ville bo vid stranden på den tiden, det ansågs blåsigt och blött.



Nostalgikartan tar också upp äldre historiska händelser, äldre byggnader och ”berättelser på bygden” är medtagna i skriften. Här kan man till exempel få veta lite om alla kändisar som bott i området, som stjärnkocken Werner Vögeli men också om när skådespelerskan Ingrid Thulin badade naken i Alléviken under inspelningen av filmen ”En skärgårdsnatt”, som hade premiär 1953, och om tyfonen som slet av tak och ryckte upp 60 träd!

– Vi har intervjuat många som delat med sig av sin kunskap. Operasångaren Hugo Hasslo spelade ofta tennis och stämde ofta upp i någon del ur en aria, gick det åt helsike drog arian åt det dramatiska hållet. Många äldre Saltaröbor pratar sig varma om Saltarö slott som man tror brann ner 1719, men det finns inga historiska bevis för att ryssen varit här i viken, säger Sievert Nilsson.



Arbetsgruppen har varit både på lantmäteriet och i Krigsarkivet för att leta efter slottet på gamla kartor och militära kartor.



Nya delar nästa år

– Något som skulle kunna vara slottet finns inritat på en privat karta. Men vår slutsats är att det aldrig byggdes, det var en önskedröm, säger Sievert Nilsson.



Något som däremot finns är Saltarö gård, som anlades i början av 1700-talet, men som omnämns första gången på 1500-talet . Mer om den kanske gruppen kommer att forska vidare om i framtiden.

– Jag är gammal släktforskare, och har hållit på i 30 år med det, men man får ju aldrig reda på hur folk verkligen levde. Nu har det vidgat sig till hembygden och då får man mer kunskap. Det är mycket roligt med den här forskningen, och det skapar många nya bekantskaper. Om det finns någon som vill ge ut ett liknande häfte så får de gärna kontakta oss. Det kan göras av vem som helst, säger Sievert Nilsson.



Den första delen, Guldkusten, har precis släppts, och innehåller en karta med en vandringsled med 24 olika punkter och en textdel. Ytterligare två delar planeras till nästa år.