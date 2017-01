Mölnviks kafferostare: ”Vi är inga nördar”

Aadel Kersh serverar brasilianskt Daterrakaffe (exakt 25 gram kaffe och 400 gram vatten) i finsmakarbryggaren Chemex. Samtalet glider in på kuriositeter kring kaffets­ ursprung i Jemen (där den stora handelsplatsen hette Mocka), det karaktäristiska svartvinsbärssaftsmakande kaffet från Kenya, och första kaffehuset som öppnade i Mekka i slutet av 1400-talet.

Sen betonar han:

– Vi är inga nördar.

Inte?

– Nej, inte när det kommer till företagets profil. Vi vill fylla glappet mellan de smala mikrorosterierna och de kommersiella jättarna. Exempelvis mörkrostar vi. Det skulle aldrig våra kollegor göra. Det anses vara att sälja ut sig.

– Vi hoppas nå folket och att de genom våra produkter ska få upp ögonen för annat än industrikaffet. Hoppet är att folk ska ändra sitt beteende, även om det nog dröjer 10–20 år. Att de genom vår mörkrost upptäcker mellanrosten och sedan provar sig vidare.



Påminner om farmors hem

Oavsett vad Aadel Kersh själv säger får han nog i gemene mans ögon finna sig i att uppfattas som en kaffe­nörd. Redan på gymnasiet infann sig tanken på en framtid inom branschen.

– Jag jobbade extra på Wayne’s Coffee på Götgatan och stormtrivdes i kafékulturen. Det var socialt, man kunde träffa alla sorters människor. Sen är det ett hantverk också. Det är som att baka, man måste ha rätt mått. Dessutom påminner doften mig om farmors hem i Palestina, där det alltid rostades kaffe.



Kaffet är i arabvärlden vad vin är i väst. Det är samtalsdrycken. Aadels kaffedröm skulle slå in, ett par gånger om, även om de första gångerna inte direkt utvecklade sig till några omedelbara succéer.

Först öppnade han kafé på Kungsholmen, men fick av olika skäl ge upp. Då bar färden, via kontakter, vidare till Urban Deli vid Nytorg­et, där han stod och rostade för glatta livet tills han insåg att varken utrymmet eller den enkilosrost han införskaffat i Turkiet var tillräckliga för att täcka den ökande efterfrågan.



I Mölnvik sedan 2011

Istället installerade han sig i pappans garage i Stureby tills även detta utrymme blev för litet. Det var då, 2011, som han hittade till lokalen i Mölnvik. Och den forna enkilosrosten är nu uppdaterad till en 25-kilos från Portugal, av prestigemärket Joper.

– Det har varit mycket upp och ner. Jag började med 30 000 kronor på fickan, ­hade inga investerare och har många gånger inte kunnat plocka ut månadslön. Ändå har det varit väldigt roligt. I dag finns 75–80 kunder och företaget har vuxit sig så pass stort att jag för första gången behövde anställa en person.



Bland kunderna återfinns Artipelag och Urban Deli i Sickla. Nischen är handplockade och därefter omsorgsfullt rostade bönor från Centralamerika och Brasilien.

Kersh Kafferosteri vill stå för kvalitet, men inget snobberi, de vill nå ut till frukostborden. Omsättningen var 2016 omkring tre miljoner kronor.

Under 2017 är målet att rosta 40 ton bönor, en ­ökning med omkring tio ton jämfört med 2016. På sikt räknar Aadel Kersh med att årligen rosta 50 ton bönor.

– Då kan vi vara tre som jobbar här, men där nöjer vi oss. Det kommer inte regna pengar, men det räcker för att leva på. Vi vill förbli små. Jag arbetar inte för att få nya kunder. Det är så mycket annat som tar tid. Du måste vara marknadsförare, delta på evenemang, resa …

… göra intervjuer i lokaltidningen.

– Haha! Ja, det är mycket nu.