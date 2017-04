Det är fortfarande oklart hur allvarligt skadade personerna är.

– Det är väldigt halt på platsen. Det rör sig om en påkörningsolycka. Två bilar har kört in i varandra, och sedan har bakomvarande fordon inte kunnat stanna, säger Per Delhage, operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund till Aftonbladet.

Larmet om olyckan kom strax efter klockan sex på morgonen. Under en halvtimme var det totalstopp för all trafik i riktning in mot centrala Stockholm.