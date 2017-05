Matsalen och gymnastiksalen på Viks skola har länge varit utdömda Redan 1998 tänkte man riva och i stället bygga tillfälliga skolpaviljonger på platsen. Sen har det varit många turer om husen skulle rivas, ersättas med paviljonger eller renoveras. Men någon renovering blev det inte. Istället byggde kommunen en tlllfällig paviljong med tre klassrum som byggts ihop med mittdelen som binder samman idrottshall/matsal. Bygglovet är tidsbegränsat till 2018.



Men för några år sedan upptäcktes att man byggt alldeles för mycket på skolans tomt. Redan i början av 2000-talet hade man byggt för mycket när tre nya skolbyggnader uppfördes. I dag är fastigheten överbyggd mot vad detaljplanen anger. Och nu måste matsalen och idrottshallen rivas, totalt 850 kvadrat.

– Vi kommer att riva byggnaderna under sommarlovet, någon gång under juni-augusti efter samråd med skolan och att vi upphandlat entreprenör, säger Per Hallsten, fastighetschef, i ett mail.



Hoppetossan en motor

Rektor Claes Ekstrand tycker det är tråkigt. Matsalen används i dag som ett klassrum och ett IT-rum, ateljé och en fritidsavdelning för årskurs 3. Och mittsektionen, Astrid Lindgrengården, mellan husen används som omklädningsrum/kapprum. Idrottshallen är fulltecknad, på för- och eftermiddagarna använder fritids lokalerna, dessutom har skolan en del idrottslektioner i ”hoppetossan” som hallen kallas.

– Jag, som är gammal idrottslärare, får ont i hjärtat när man river en gymnastikhall. Hoppetossan är ju motorn i skolan – här har man haft dans, musik, drama, idrott. Det är mycket känslor runt Hoppetossan, många är jätteledsna, säger han.



Samtidigt som matsal och idrottshall rivs så måste mittsektionen mellan matsal och idrottshall sparas för att elever och personal ska kunna komma in i paviljongen med tre klassrum.



Kan inte ta in fler elever

– Det kunde väl ha varit bättre planerat, nu måste vi ha kvar mittskeppet för att de inte planerat en entré till paviljongen, säger Claes Ekstrand.

Rivningen innebär att skolan nu måste trycka in ytterligare en klass och övrig verksamhet i de lokaler som rivs i andra befintliga lokaler.

– Vi klarar precis flytten av klassrummet, men vi kan inte ta in fler elever. Och vi klarar att få in alla idrottslektioner på Grantomta.

Exakt vad den tomställda ytan ska användas till är inte klart. Till att börja med blir det bara en grusad yta, men rektor hoppas på att kunna göra skolgården lite roligare.

– 2018 gör kommunen en satsning på skolgårdar, och då kan det kanske bli något på platsen, säger Claes Ekstrand.