Under tisdagseftermiddagen var det långsamma köer på 222:an från Ingarökrysset och fram mot Ålstäket i riktning mot Stavsnäs. Ett tekniskt fel under dagen gjorde att det reversibla körfältet är fast i läge mot Stockholm. Det varnas därför för kraftiga köer under eftermiddagen och kvällen på 222:an i riktning mot Stavsnäs.

Fortfarande vid 18-tiden var kön omkring fyra kilometer lång.



Körfältet ställs vanligtvis om vid 10-tiden på förmiddagen. Reparatören var på plats första gången runt lunch, men behövde hämta mer utrustning för att kunna lösa problemet.

– Vi har en reparatör där nu, men det tar nog en timme innan problemet är åtgärdat, sa Therese Larsson, trafikledare på Trafik Stockholm, vid 16.20-tiden.