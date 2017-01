I förra veckan inleddes flytten från Gustavsgården till de tillfälliga paviljongerna på gräsmattan mitt emot. Här ska nu ett 15-tal äldre bo under tiden 41 lägenheter i C-huset ska renoveras.

Samtidigt ska de 26 som inte bedöms kunna flytta ner till paviljongerna, flyttas runt i C-huset vartefter renoveringen fortskrider. Renoveringen beräknas vara klar först i december 2017. Flytten var smått kaotisk vittnar anställda och pensionärer NVP talat med, många äldre var mycket oroliga.

– En av herrarna jag talat med var gråtfärdig och sa ”jag kommer inte att överleva detta”, säger Monica Nordell som är engagerad i Guldkantens verksamhet.



”Känns jättejobbigt”

Alfred Endl har bott i mer än tio år på Gustavsgården. Han har en ryggskada och är beroende av en rollator och hjälp vid förflyttning.

På onsdagen lämnade han sin lägenhet på två rum och kök med balkong på 60 kvadratmeter och flyttade in i ett rum på 12 kvadrat med ett badrum på 4, 8 kvadrat.

– Det känns jättejobbigt. Jag känner mig instängd, det känns som ett fängelse. Det värsta för mig är att jag är tvungen att gå upp för att hämta mat, förut kunde jag laga mat själv. Jag måste också röra på mig, annars blir jag mycket sämre och det är svårt här. Personalen är snälla allihop men de har så mycket att göra.

Rummet var inte färdigställt när Alfred flyttade in. Det saknas kök, förvaring, hyllor och fungerade rullgardiner. På dörrposten till toa sitter en ficklampa, eftersom Alfred inte når elkontakten.



Svårt att vara särbo nu

– Det är inte färdigt någonting. Det finns inget varmvatten. I natt var det 35 grader och jag fick öppna fönstret, men det blev för kallt. Det luktar illa. Det finns en fläkt på toa, men den går så högt så jag har svårt att sova, jag försökte stänga dörren till toa men då kommer jag knappt in, säger Alfred Endl.

Alfred har en särbo i Solna som också påverkas. De brukar turas om att sova över hos varandra, men det blir inte möjligt nu. Rummet är bara cirka två meter brett och sängen tar nästan allt utrymme.



Irene Bierfeldt, som arbetar på Gustavsgårdens dagverksamhet är kritisk till planeringen.

– Allt i lägenheterna packas och körs iväg till ett magasin i Älvsjö. Det som packas får de sedan inte tillgång till på tio månader eftersom godset plomberas. Istället för att göra tvärtom, börja med att låta dem möblera bodarna och sen tömma lägenheterna, säger hon.

Hon tycker också att kommunen borde bygga ett nytt särskilt boende och omvandla Gustavsgården till ett trygghetsboende, istället för att planera ett nytt trygghetsboende intill Gustavsgården.

Något besked om hyresreducering har de äldre inte fått. Någon personalförstärkning kommer det inte heller att bli.



”Ska vara drägligt”

Kommunens fastighetschef Per Hallsten säger att utflyttningen och beställning av moduler har skett i samråd med Gustavsgården. Han har inte fått in någon felanmälan eller klagomål när NVP ringer.

– Det är inte helt friktionsfritt att göra en sådan här förflyttning. Självklart ska det vara en dräglig tillvaro, och 35 grader inomhus eller att det saknas varmvatten är inte okej. Vi gör en stor omflyttning invändigt också i samråd med verksamheten.



Omsorgschefen: Rimlig lösning

Det var den minst dåliga lösningen. Det menar omsorgschef Maria Larsson Ajne, om containerlösningen vid Gustavsgården.

Maria Larsson Ajne, sektorschef över omsorgs- och välfärdssektorn, säger att förvaltningen har diskuterat olika tänkbara lösningar med fastighetsägare och byggföretag.

– Efter att ha diskuterat vilken som är den minst dåliga lösningen samt kostnader och säkerhet med personalen blev det den här lösningen vi landade i. Den framstår som den mest realistiska, mest rimliga lösningen, säger hon.

Hon säger också att man löpande har haft en dialog och informerat hyresgäster, personal och anhöriga om flytten, senast i december.



Anpassas till äldre

Hon känner inte till hur planeringen skett eller att rummen inte var färdiga vid inflytten, men säger att man självklart måste anpassa boendet och utemiljön för de äldres behov.

– Om och när det uppstår bekymmer måste de lösas allteftersom. Det är inte så att någon säger att ”nu har vi gjort vårt och så hörs vi om tio månader”.

Maria Larsson Ajne kan inte svara på om man kommer att sätta in extra personal eller om de äldre kommer att få reducerad hyra, men säger att frågan diskuterats.

– Det är en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd, och medborgaren hyr i andra hand av oss. Det är en fråga jag sätter upp på listan.